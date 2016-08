Satavuotias kirppis toimii yhä

|

Tulevana lauantaina vietetään valtakunnallista Siivouspäivää. Päivä on oikea kirpputorien ja kierrättämisen ystävien juhlapäivä, joka muuttaa asuinlähiöt ja naapurustot isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi. Kuka tahansa voi kaupata tavaroitaan kaduilla, pihoilla tai kodeissa tai ostaa itselleen päivän parhaat löydöt. Näin tehdään kierrättämisestä helppoa ja hauskaa, sekä luodaan elävää yhteisöllisyyttä tietyn asuinalueen asukkaiden kesken.

Tapahtumalla ei ole virallista järjestäjää, vaan jokainen osallistuja on oman myyntitapahtumansa järjestäjä. Jokainen on myös vastuussa omien jälkiensä siivoamisesta. Mukana olevat kohteet löytyvät helposti netistä osoitteesta siivouspaiva.com

Uudessakaupungissakin Siivouspäivä on herättänyt suurta innostusta asiaan ja niinpä lauantaina pihakirppiksiä löytyy ainakin Orivon, Ruokolan ja Hakametsän alueilta. Ostettavien tuotteiden ja tavaroiden lisäksi monella pihalla on myös pop up -kahvila.

Kirpputori nimityksellähän tarkoitetaan basaarityyppistä kauppapaikkaa, jossa myydään useimmiten vanhaa ja käytettyä koti-irtaimistoa, kuten vaatteita ja taloustavaroita tai itse valmistettuja tuotteita.

Ajatus kirpputorista keksittiin alunperin Ranskassa. Pariisin pohjoispuolelle, Saint Oueeniin perustettiin, jo 1800 -luvun lopulla käytettyjen tavaroiden myymiseen keskittynyt markkina-alue, josta käytettiin nimitystä marché aux puces. Nimi viittasi suoraan vanhoissa vaatteissa olleisiin kirppuihin. Kyseinen kirpputorialue toimii vielä tänäkin päivänä.

Kirpputori-idea levisi Ranskasta muihin maihin ja Suomessa erityisesti 1990 -luvun lama kasvatti kirpputorien suosiota räjähdysmäisesti. Kun reilut sata vuotta sitten kirpputorit olivat köyhälistön tapa ostaa ja myydä tavaroita, niin tänä päivänä kirpputoreja harrastavat erityisesti kierrätyksestä kiinnostuneet ihmiset.

Itse kyllä kiertelen mielelläni kirpputoreilla, mutta olen suhteellisen laiska myymään omia tavaroitani. Tämä myös näkyy tupaten täynnä olevissa kaapeissa ja vinttikomeroissa.

Viime viikonloppuna sain otettua itseäni niskasta kiinni ja raahattua kuorman tarpeetonta, mutta hyväkuntoista tavaraa eräälle harrastuskirppikselle. Ja yllätyksekseni tein päivässä voittoa yli sata euroa. Tämä johtui pitkälti siitä että myin tavarat ns. polkuhintaan. Mutta mielestäni juuri kirpputoreilla pitääkin myydä halvalla, sillä ideanahan on saada tavarat kiertoon, eikä hankkia kuukauden toista tiliä.

Maija Ala-Jääski

toimittaja