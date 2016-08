|

Varma syksyn merkki tipahtaa postiluukuista ensi viikolla: kansalaisopiston opinto-ohjelma. Vakka-opisto on jälleen suunnitellut upean kattauksen monenlaista sivistävää, hauskaa ja hyödyllistä ajankulua pimeneviin syysiltoihin. Tarjottimella on niin trendikästä tekemistä kuin perinteisiä piirejä.

Harrastaminen kursseilla ja ryhmissä on paitsi helppoa myös edullista. Kurssien hinnat vaihtelevat, edullisimmillaan ne maksavat vain muutamia euroja. Lisäbonuksena vakkasuomalaisille on opetushallituksen myöntämä 8000 euron määräraha opintoseteleihin, jonka ansiosta joillekin kursseille pääsee puoleen hintaan. Osallistuminen ei ole siis rahasta kiinni, vaan enemmänkin viitseliäisyydestä.

Vakka-Suomessa asuvilla on käytössään huippuhyvä opisto, jossa voi osallistua itsensä kehittämiseen monella tavalla. On kieliä, kuntoilua, käden taitoja ja kuorolaulua. Luennoilla on ajankohtaisia aiheita, ja puhujina alansa huippuosaajia.

Opistoon ei tarvitse juurikaan patistella väkeä. Kursseille osallistui viime vuonna lähes 12 000 ihmistä. Syy lähteä ei ole aina välttämättä hyöty, vaan yksinkertaisesti huvi ja muiden ihmisten seura. Opistossa käy niin lapsia, keski-ikäisiä kuin eläkeläisiäkin. Viimeksi mainittu ryhmä saattaa kasvaa tulevina vuosina, kun väestö ikääntyy ja tämä otetaan toivottavasti huomioon niin kurssien suunnittelussa kuin hinnoittelussakin.