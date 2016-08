Tehovalvonta nosti päivänvaloon huumeongelman

|

Poliisin heinäkuun lopussa tekemä tehovalvonta vahvisti karulla tavalla Uudessakaupungissa muhivan huumeongelman. Poliisille asia tuskin oli yllätys, mutta harvalla kuntalaisella on tietoa huumeiden käytön yleisyydestä. Se ei näy katukuvassa samalla tavalla kuin isoissa kaupungeissa.

Kahden päivän aikana tehovalvonta tuotti 17 huumausaineisiin liittyvää rikosilmoitusta. Erityisen huolestuttavaa oli, että isku paljasti useita alaikäisiä. Valvontaisku tehtiin keskellä tavallista arkipäivää Uudenkaupungin keskustassa.

Ennaltaehkäisevässä työssä riittää työsarkaa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella huumausainerikokset lisääntyivät viime vuonna, mutta tänä vuonna suunta oli laskeva ainakin ensimmäisen puolen vuoden aikana. Valvontaiskun tulokset paljastavat, että hyvään kehitykseen ei ole syytä tuudittautua. Hyvä asia on, että poliisi on tehostanut valvontaa, sillä se on yksi tapa ehkäistä huumeongelmaa. Sitäkin tärkeämpää olisi vaikuttaa lapsiin ja nuoriin niin, että ensimmäisetkin kokeilut jäisivät tekemättä. Se tarkoittaa voimavarojen ohjaamista sosiaali-, nuoriso- ja perhetyöhön.

Monilla keski-ikäisillä käsitys huumeista ja huumeidenkäyttäjistä on jämähtänyt jonnekin vuosien taakse. Käyttäjät eivät näytä ulkoisesti narkkareilta, ja monet heistä käyvät koulussa ja töissä normaalisti. Nuorten huumeidenkäyttö tuleekin useimmiten vanhemmille täydellisenä yllätyksenä.

Huumeidenkäyttö näkyy Varsinais-Suomessa myös huumekuskien määrän räjähdysmäisenä kasvuna. Ongelma on vakava, ja se ei ratkea talkootöinä, vaan vaatii moniammatillista yhteistyötä ja resursseja myös henkilöstöön.