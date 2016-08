Uusien valtuutettujen etsikkoaika on nyt

|

Miksi lähtisin ehdokkaaksi kuntavaaleihin? Tällaisen kysymyksen saattaa esittää kuluvan syksyn aikana nykyiset valtuutetut ja potentiaaliset ehdokkaat.

Puolueilla ja muilla poliittisilla toimijoilla on puolisen vuotta aikaa koota kuntavaalien ehdokaslistoja. Suurta tunkua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ei ole viime vuosina ollut sen paremmin näillä seuduilla kuin valtakunnallisestikaan. Omaa karua kieltään kertovat äänestysprosentit. Uudessakaupungissa viime kuntavaalien äänestysprosentti oli 61, jossa ei ole hurraamista, vaikka meneekin yli valtakunnallisen keskiarvon.

Miksi politiikka ja yhteisten asioiden hoitaminen kiinnostaa entistä harvempia?

Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan arvotutkimuksen mukaan hieman yli kolmasosa suomalaisista kokee, ettei mikään puolueen aja juuri heille tärkeitä asioita. Politiikkaa väitetään monimutkaiseksi, vaikka asiat ovat ihmisiä lähellä olevan arkipäivän asioita, kuten lasten päivähoitoa, vanhusten palvelutaloja, nuorten koulutusta ja liikennekysymyksiä.

Uudenkaupungin Sanomissa alkaa tänään juttusarja, jonka tarkoitus on valaista poliittisten ryhmien tunnelmia ennen vaaleja (sivu 5). Politiikka mielletään helposti taisteluksi vallasta, mutta päättäjien tärkein tehtävä on pitää huolta kuntalaisista. Toimintamallit muuttuvat tulevalla valtuustokaudella, mutta kuntapolitiikkoja tarvitaan edelleen. Uudessakaupungissa valtuutettuja on tällä hetkellä 43, eivätkä nykyiset valtuustoryhmät ole ainakaan toistaiseksi osoittaneet kiinnostusta päättäjien määrän vähentämiseen. Ehdokkaiden – niin konkareiden kuin uusienkin – etsikkoaika on nyt.