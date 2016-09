Ihmeellinen hämähäkinseitti

|

Luonto

Maija Karala

Hämähäkinseitit ovat arkielämässä lähinnä kiusa. Niitä täytyy siivota nurkista, ja luonnossa liikkuessa ne tarttuvat ikävästi hiuksiin ja vaatteisiin. Seitti on kuitenkin todellinen ihmemateriaali, jonka ominaisuuksia ihminen ei vielä osaa jäljitellä.

Kehruurauhaset ovat hämähäkin takapäässä. Seitti syntyy nestemäisenä, ja vasta rauhasen uloin osa, kehruunysty, nyhtää sen kiinteäksi langaksi.

Seitin vetolujuutta ja muita ominaisuuksia verrataan teräkseen ja luotiliiveissä käytettävään kevlariin. Hämähäkki voi vieläpä säätää seitin ominaisuuksia kulloisenkin tarpeen mukaan. Aine on niin monikäyttöistä, että monen hämähäkkilajin koko elämä pyörii sen ympärillä.

Tutun ristihämähäkin verkon tukirakenteena toimivat langat ovat hyvin vahvoja. Niiden välissä kärrynpyörän akseleina on heikompia, tahmeita säikeitä. Munien suojaksi laadittu silkkipaketti on jäykkä ja kova. Sen sisällä jälkikasvu on hyvässä tallessa.

Näin syksyllä voi tuulisena päivänä nähdä, kun nuoret hämähäkit lähtevät etsimään uutta kotia. Hämähäkki kiipeää kasvin latvaan ja laskee ilmaan seittirihmaa, kunnes tuuli tarttuu siihen ja nykäisee koko eläimen ilmojen teille. Tähänkin tarkoitukseen seitin on parasta olla kestävää.

Kaikkein lujinta seittiä hämähäkki tekee, kun se käärii vastapyydetyn saaliin pakettiin ja sitoo sen kiinni. Eihän käy päinsä, että päivällinen katkoo langat ja pyristelee matkoihinsa.

Ei ihme, että ihmiset ovat olleet seitistä kateellisia jo vuosisatoja. 1800-luvun lopulla Madagaskarilla työskennellyt lähetyssaarnaaja vaikuttui paikallisten Nephila-hämähäkkien vahvasta, kultaisesta seitistä. Hän rakensi pienoiskokoisen lypsykoneen, jolla hämähäkkien kehruurauhaset voitiin tyhjentää eläintä vahingoittamatta.

Yksi hämähäkki kuitenkin tuottaa mitättömän vähän seittiä. Tarhaoloissa hämähäkkejä ei voi kasvattaa massoittain, sillä niillä on ikävä tapa purra toisiltaan päitä irti.

Seitin jäljittelykään ei ole toistaiseksi oikein onnistunut, koska se on rakenteeltaan suunnattoman monimutkaista. Siinäpä pulma! Keinoseittiä odotellessa voi pysähtyä ihailemaan hämähäkin taidonnäytettä ennen kuin sen siivoaa pois eteisennurkasta. Läheltä katsoen seitti on paitsi ihmeen kestävää, myös kauniin taidokkaasti kudottua.

