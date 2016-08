|

Kuntapäättäjille jäänyt kumileimasimen rooli sairaala-asiassa

Aluesairaala, lähisairaala, kuntouttava sairaala. Terveydenhuolto on ollut Uudessakaupungissa melkoisten uudistusten myllerryksessä viime aikoina. Muutos ei ole koskenut pelkkää nimeä, vaan uudistukset ovat muuttaneet olennaisesti myös palvelutarjontaa. Vakka-Suomen sairaala on enää kalpea aavistus entisestä.

Viimeisin niitti oli kesällä julkisuuteen tullut tieto leikkaustoiminnan keskittämisestä kokonaan Turkuun. Muutoksia on matkan varrella perusteltu niin taloudellisilla kuin toiminnallisillakin syillä. Uudistajat ovat vakuutelleet, että kysymyksessä on vääjäämätön kehitys ja myös kuntalaisten etu. Muun muassa Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen on todennut julkisuudessa, että voittajia ovat kuntalaiset. Palveluita ei kannata joka paikassa tekohengittää, ei siis myöskään ylläpitää kallista leikkaussalivarustusta joka paikassa, hän perusteli Loimaan Lehdessä heinäkuussa.

Tällä viikolla Virolainen kävi vakuuttamassa Uudenkaupungin päättäjiä, tosin laihoin tuloksin. Kaupunginhallitus päätti järjestää asiasta ylimääräisen kokouksen ja aikomuksena on ilmaista vahva kannanotto päiväkirurgian säilyttämiseksi paikkakunnalla.

Tällä hetkellä tuntuu, että paikallistason päättäjillä on pelkkä kumileimasimen virka. Myöskään sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksymä strategia ei painanut puntarissa pätkän vertaa, kun viranhaltijat valmistelivat leikkausten keskittämistä.

Toivottavasti tämä prosessi ei ole esimakua tulevasta sote-uudistuksesta, johon liittyvät maakuntakierrokset ovat juuri alkamassa. Lainvalmistelun tavoitteeksi on kirjattu monipuolinen vuorovaikutus eri sidosryhmien välillä. Se toteutuu eri osapuolia kuuntelemalla, ei sanelupolitiikalla.