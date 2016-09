Museo, joka saa lapsetkin innostumaan

|

Perjantai-ilta ja museo eivät äkkiä ajatellen kuulosta suuria väkimääriä houkuttelevalta yhtälöltä. Uudenkaupungin museossa koettiinkin viime viikonlopun alkajaisiksi hienoinen yllätys, kun kummitusjahti houkutteli paikan päälle peräti 500 kävijää. Se on saavutus, jota monet isojen kaupunkien museotkin voivat kadehtia.

Vilskettä riitti niin paljon, että aktiivisena digitoimijana tunnetun museon väki ei ehtinyt illan aikana edes somettamaan. Ei ihme, että ilta sai lapsiperheiltä hyvää palautetta. Kun on hyvä idea ja innostuneet tekijät, väki tulee varmasti. Ja mikä parasta, järjestäjillä ei ole suurta taloudellista riskiä eikä pääsylipun hinta ole esteenä osallistumiselle.

Museon tulevaisuuden kannalta tällaiset tapahtumat ovat tärkeitä, sillä lapsethan ovat kulttuuriperinnön jatkajia. Tällaisissa tapahtumissa tärkeintä on tietysti elämyksien saaminen, mutta ne antavat kosketusta myös museon perimmäiseen tehtävään. Lapset tuovat mukanaan myös vanhempia ja isovanhempia, joille museo ei ole ennestään tuttu paikka.

Museovierailu lapsen seurassa on mukavaa ajanvietettä ihan tavallisena päivänäkin. Lapset käyttävät mielikuvitusta ja näyttävät innostuksensa välittömästi, he kysyvät ja havainnoivat yksityiskohtia.

Uudenkaupungin museo sai keväällä valtakunnallisen palkinnon aktiivisesta ankkuroitumisestaan digiaikaan. Verkossa oleva valokuva-arkisto luo virtuaalista yhteisöllisyyttä. Kummitusjahti puolestaan tapahtui livenä paikan päällä, ja tarjosi sekin mukavan sosiaalisen tapahtuman, jollaiselle on erityisesti lapsiperheissä kysyntää.