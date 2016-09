Onko linnuilla jo nälkä?

|

Sään viilettyä tiaiset ja muut metsän linnut kerääntyvät pihapiireihin. Talitiaiset säikyttelevät asukkaita koputtelemalla ikkunoihin ja seiniin. Ne tutkivat, minne pähkinät on tänä vuonna mahdettu jemmata. Onko siis jo aika aloittaa talviruokinta?

Lintujen ruokinnasta on monenlaisia koulukuntia. Eräät ruokkivat jopa läpi kesän, toiset puolestaan aloittavat hyvissä ajoin alkusyksyllä, jotta linnuilla on aikaa hakeutua pihapiiriin. Birdlifen ohjeet kuitenkin kehottavat aloittamaan ruokinnan vasta, kun maa jäätyy.

Liian aikaisesta ruokinnasta voi nimittäin olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Kesällä ruoka päätyy emoilta linnunpoikasten suuhun. Pienistä määristä ei ole haittaa, mutta jos poikaset saavat monipuolisen hyönteisravinnon sijaan pelkkää viljaa tai pähkinöitä, se voi aiheuttaa pysyviä kehitysvaurioita. Tunnetuimpia ovat kaupunkien valkokirjavat ”mäkkärivarikset”, joista osa on lentokyvyttömiä.

Alkusyksyllä liikkeellä on aikuisia lintuja, mutta silloinkin ruokinnassa on riskinsä. Lämpimässä säässä taudinaiheuttajat eivät kuole nopeasti, vaan leviävät ruokintapaikoilla näppärästi linnusta toiseen. Ilmaisesta lounaasta voi tulla kuolemanloukku, kun ruokailijat saavat juuri talven kynnyksellä salmonellan tai trikomoniaasin.

Pakkasia voi kuitenkin täällä etelässä joutua odottelemaan jouluun saakka tai pidempäänkin. Lämpimänäkin talvena ruoka käy vähiin. Päivien lyhetessä aikaa etsiä ruokaa on yhä vähemmän. Ehkäpä ruokinta kannattaa siis joka tapauksessa aloittaa viimeistään loka-marraskuun tienoilla, vaikka pakkasta ei tulisikaan.

Juttu löytyy kokonaisuudessaan 22.09.2016 julkaistusta lehdestä