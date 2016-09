Puurakentaminen kiinnostaa taas

|

Puurakentaminen on alkanut jälleen kiinnostaa. Tämä näkyy Uudessakaupungissa ja tällä seudulla laajemminkin. Uudellakaupungilla on vahva puutalokaupungin maine, joka juontaa juurensa vuosikymmenten ja -satojen taakse. Keskustan puutaloalue on uniikki ja arvokas, ja on hienoa, että se saisi jatkumoa. Muun muassa Mältinkalliolle alkaa nousta puusta rakennettuja kerrostaloja.

Kotimaisen puun hyödyntäminen kerrostalorakentamisessa on Suomessa vielä melko uutta, vaikka asian ympärille on perustettu monenlaisia hankkeita. Asenteet puurakentamista kohtaan ovat onneksi muuttuneet ja myös puurakentamisen tekniikat ovat kehittyneet. Puukerrostalot ja -talot saavat osakseen ainakin ajatuksen tasolla positiivisia mielikuvia: ne mielletään kodikkaiksi, lämminhenkiseksi, luonnollisiksi ja ympäristöystävällisiksi. Toisaalta esimerkiksi paloturvallisuus ja julkisivujen kestävyys askarruttavat.

Vehmaan kunnanvaltuusto päätyi kouluhankkeessaan puurakentamiseen. Päättäjät arvostivat valinnassa erityisesti ekologisuutta ja rakennuksen terveellisyyttä. Homekoulu alkaa olla Suomessa sellainen käsite, että vaatimukset hengittävästä rakenteesta ovat itsestään selviä.

Julkisessa rakentamisessa on tehty takavuosina runsaasti virheitä, mutta niistä pitää ottaa opiksi. Kaupungin omistamissa kiinteistöissä on tarvetta korjaamiseen, mutta myös uudisrakentamista harkitaan varmasti joissakin kohteissa.. Kun rakennetaan kotia, kerrostaloa tai koulua, ne pitää tehdä sukupolvelta toiselle kestäviksi. Toki mikään rakennus ei säily kunnossa ilman ylläpitoa, ja siitä on pidettävä huoli olipa rakennusmateriaali mikä tahansa.