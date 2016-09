Rakentamisen vilkastuminen näkyy myös Vakka-Suomessa

|

Rakentaminen on kasvanut viime kuukausina odotettua enemmän. Rakennusteollisuus RT:n elokuun lopussa julkistaman katsauksen mukaan vastaavalla tasolla oltiin viimeksi viitisen vuotta sitten. Erityisesti uudisrakentaminen on vilkastunut: tilastot kertovat niin asuntojen, toimitilojen kuin julkisen rakentamisen kasvusta.

Kehitys on nähtävissä on myös Uudessakaupungissa ja muuallakin Vakka-Suomessa. Rakentaminen on ala, joka toimii usein hyvänä suhdannemittarina. Vanhan sanonnan mukaan yksi rakentaja työllistää kolme muuta henkilöä.

Työttömyys rakennusalalla on vähentynyt Varsinais-Suomessa viime syksystä saakka. Tuoreimman Ely-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan kehitys on jatkunut positiivisena: työvoiman kysyntä on alalla ollut jopa erityisen vireätä.

Uudessakaupungissa on monen hiljaisen vuoden jälkeen saatu vireille isoja asuntorakennushankkeita: mm. kulttuurikeskus Crusellin läheisyyteen meren rantaan on suunnitteilla kolme kerrostaloa ja Mältinkallion alueelle rakennetaan kaksi puukerrostaloa niin omistus-kuin vuokra-asunnoiksi. Myös yritykset ovat investoineet toimitiloihin ja laajennuksiin.

Uudenkaupungin Sanomien Rakentamisen ja sisustamisen teemanumerossa (sivut 11–22) katse on syksyssä. Tämä on vuodenaika, jolloin toteutetaan remontteja ja ideoidaan kodin sisustuksen uusimista. Teemasivuilla kerrotaan muun muassa lämmitysasioista, omakotitalon putkiremontista ja valaisimista.