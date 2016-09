Tänään jaossa Uusikaupunki 400 -vuotta ämpäreitä

|

Moni kauppakeskus on saanut väkeä liikkeelle jakamalla ihmisille ilmaisia ämpäreitä, ja Uusikaupunki kokeilee nyt samaa kikkaa. Ensi tiistaina juhlavuoden keskustelutilaisuudessa jaossa on Uusikaupunki 400 -vuotta ämpäreitä. Ajatus on hauska ja saattaa toimiakin etenkin nyt, kun metsässä riittää sieniä ja puolukoita poimittavaksi. Toki järjestäjät varmaankin toivovat, että ämpäritemppu toisi saaliiksi myös runsaasti ideoita. Ensi vuonna vietettävän juhlavuoden tavoitteeksi on asetettu peräti 400 tapahtumaa.

H-hetkeen on aikaa enää neljä kuukautta. Tapahtumakalenteriin ei ole vielä tullut tungokseen asti merkintöjä, mutta monissa yhdistyksissä suunnitelmia on kyllä jo viritelty. Lopulliset valmistelut ja päätökset ovat kuitenkin vielä tekemättä.

Kaupungin syntymäpäivä osuu samalle vuodelle, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Sen teemana on yhdessä tekeminen. Kaikenlaiset ihmisläheiset ja eri ikäpolvia yhdistävät tapahtumat ovat tervetulleita. Kynnys on matala, eikä tapahtuman järjestämiseen tarvita virallista organisaatiota. Myös jo olemassa olevia tapahtumia voidaan tuunata juhlavuoteen sopiviksi.

Uudenkaupungin syntymäpäivä on keväällä 19. huhtikuuta 2017, mutta tapahtumia toivotaan tasaisesti eri vuodenaikoihin.Tapahtumien järjestelykuluihin on mahdollista saada myös avustusta, tosin hakuaika päättyy jo perjantaina 16. syyskuuta, joten kannattaa pitää kiirettä, jos mielessä on hyvä idea.