Uusikaupunki on autotehtaan nosteessa

Harvassa kaupungissa on tarjolla yli 150 uutta työpaikkaa ja luvassa on vielä myöhemmin lisää. Näinä vaikeina taloudellisina aikoina Uusikaupunki on aivan oma lukunsa ja kaupungin tulevaisuutta määrittelee nyt pitkälle Valmet Automotive.

Autotehdas aloitti viime viikolla rekrytointikampanjan 150 uuden autonrakentajan palkkaamiseksi Mercedes-Benzin A-sarjan tuotantoon. A-sarjan valmistusmäärät ovat nousseet Uudessakaupungissa merkittävästi. Mallin tuotantoon ja sen tukitoimintoihin on palkattu tämän vuoden aikana jo yli 100 henkilöä. Malli myy hyvin ja viime vuonna autotehdas teki mallin valmistuksessa tuotantoennätyksensä vajaat 70.000 autoa.

Autotehtaalla on ollut A-mersuista valmistussopimus Daimlerin kanssa vuosille 2013-2016. Keväällä Valmet Automotive julkisti A-sarjan valmistussopimuksen jatkon ensi vuodelle.

Autotehdas itse panostaa vahvasti ja yhtiö mm. lunastaa tehtaan vieressä olevan HUB logisticsin. Valmet Automotive lunastaa yhtiöltä sen toiminnan, henkilöstön, tilat ja kaluston. Joulukuun alkuun mennessä autotehtaan sisäisestä logistiikasta vastaa tehdas itse.

Valmet Automotiven toiminta kasvaa merkittävästi, kun vielä Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin tuotanto käynnistyy täydellä teholla ensi vuoden alussa. Mercedes-Benz ei kerro, kuinka paljon katumaasturia tehdään Uudessakaupungissa ja kuinka pitkä nyt tehty valmistussopimus on. Se on julkistettu, että katumaasturia tehdään tehtaalla suurin piirtein saman verran kuin A-sarjan alkuperäisen kolmivuotisen sopimuksen mukaan eli noin 100.000. A-sarjaa tehtaalla on tehty nyt jo yli 150.000 kappaletta.

Poikkeuksellisen myönteiset näkymät asettavat myös Uudenkaupungin kaupungin ja kuntapäättäjät haasteen eteen: miten saamme uudet työntekijät muuttamaan kaupunkiimme?