|

Se on huolestuttava, siis kehoni kuntoindeksi. Minulla on nyt siitä oikein mustaa valkoisella parin paperin verran.

Itse asiassa en olisi tarvinnut siihen mitään papereitakaan, jos olen itselleni täysin rehellinen. Liian vähän kasviksia, liikaa pullaa ja kakkua, liian vähän arkiliikuntaa.

Viime perjantaina Kunnossa kaiken ikää -ohjelman Matkalla hyvään kuntoon ja SuomiMies seikkailee- rekka pysähtyi Uudenkaupungin torille. Vaikka pääasiassa kuntotestit olivat tarkoitettu miehille, niin naisiakin huolittiin mukaan.

Ja tietysti ( pääasiassa menin työkeikalle) ahneus iski: oli pakko nähdä, kuinka rapakunnossa sitä oikein olen. Tai todellisuudessa toivoin kait ihmettä; sitä, että jostain syystä luvut näyttäisivätkin, että olen elämäni kunnossa.

Sen tiesin, ettei kädestäni juuri puristusvoimaa löydy (kiitos menneiden sairauksieni), mutta se rasvan määrä yllätti. Sisäelimeni on nähtävästi ohuesti ja kauniisti kuorrutettu viskeraalirasvalla. Okei, myönnän. Siellä ne ovat ne toscakakut, voisilmäpullat, valkohomejuustot, pähkinäsuklaat… Mutta pitääkö elämässä luopua kaikesta hyvästä tai siis makeasta? Jos pitää valita toscakakun pala tai purjon pätkä, niin ei ole vaikea arvata kumpaan tartun.

”Liikunta- ja ravintotottumuksissasi on todennäköisesti kehitettävää terveytesi ja hyvinvointisi kannalta. Tarkista elämäntapasi ja harkitse, millaisia muutoksia voit omalla kohdallasi toteuttaa.” Toisessa paperissani, siinä missä lukee kokonaisarvioksi huolestuttava, on nuo lauseet präntätty oikein punaisella. Ei muuten kauheasti innosta tai kiinnosta tarkistaa, mutta kai se on pakko sitten tehdä.

Siinä paperissa on kuntoindeksi muutettu myös väriviivaksi. Minun onneni on, että viivastani löytyy muitakin värejä kuin pelkkää punaista. On siinä sinistä, keltaista ja vihreääkin.

Rasvaprosentti, viskeraalirasva, lihasmassa ja puristusvoima muodostavat puolet tuosta kuntoindeksistä. Ja ne kaikki ovat minulla alakanttiin. Rasvaa pitäisi vähentää ja lihasta kasvattaa. Joo-o.

Toinen puoli kuntoindeksistä tulee kestävyyskunnosta, jossa pääsin sentään vihreään. Mukava olla jossain hyvä, joku lohtu sekin.

Kunnossa kaiken ikää- ohjelman asiantuntija vakuutti, etteivät he syyllistä ketään, vaan havahduttavat. Parempiin tuloksiin pääsee kuulemma pienilläkin muutoksilla. Panostan siihen.

Tulokset saatuani ajattelin lohduttaa itseäni menemällä takaisin töihin kahvilan kautta, mutta jätin pullanoston väliin.

Joku toinen kerta sitten.

Eija Isotalo

Toimittaja