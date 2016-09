Ilo irti ruskasta ja syksystä Uudessakaupungissa

|

Syksy on tullut kaupunkiin. Sen huomaa muustakin kuin upeasta ruskasta. Tätä viikonloppua värittävät monenlaiset tapahtumat, jotka saavat väkeä liikkeelle. Eilen testattiin Korihaiden liigakunto harjoitusottelussa Tampereen Pyrintöä vastaan. Ensi viikolla joukkue pääsee tositoimiin kotikentällään Pohitullissa, kun vastustajaksi asettuu Lapuan Kobrat. Uudessakaupungissa odotukset ovat korkealla, ja harjoituspelit ovat osoittaneet, että niin pelaajien kunto kuin asennekin ovat kohdillaan.

Vahterusringissä puolestaan vietetään tänään jo talvikauden avajaisia. Uudessakaupungissa ei ole enää vuosiin tarvinnut odottaa hiihtokelejä, sillä niitä riittää ympäri vuoden kuntoputkessa.

Torin syysmarkkinoille on sääennusteiden mukaan luvassa aurinkoa. Jos markkinahulina tai urheilu ei kiinnosta, viikonloppuna voi suunnistaa metsään tai meren rannalle syystuulia haistelemaan. Sateet nostavat pintaan suppilovahveroita ja puolukoitakin riittää. Metsässä voi nauttia ulkoilmasta muutenkin, vaikka ei saalista saisikaan. Aktiivisuus palkitaan hyvän mielen muodossa.

Uusikaupunki saa kiitoksia vierailijoilta kauneudestaan. Tähän aikaan syksystä kaupunki on vähintään yhtä kaunis kuin kesällä. Keskustassa on paljon lehtipuita, joiden väriloisto on juuri nyt parhaimmillaan. Ei hme, että sosiaalisessa mediassa on viime päivinä näkynyt huikeita otoksia kotikaupungistamme: luontoelämyksiä on mukava jakaa. Lähiluonnosta kannattaa nauttia myös livenä, eikä ruskamatkalle tarvitse lähteä kotinurkkia kauemmas.