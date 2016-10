Nainen kateissa Uudessakaupungissa

|

Kaarina Aartolampi on ollut kateissa usean päivän ajan. Viimeisin havainto Aartolammesta on tehty varmuudella perjantaina 30.9. Katoamisilmoitus poliisille on tehty perjantaina 7.10.

Aartolampi on 164 cm pitkä ja vartaloltaan tukeva. Yleensä hänellä on ollut päällään punainen pipo, vaalea/violetinpunainen takki ja vaaleat suorat housut. Aartolampi käyttää silmälaseja. Aartolammen lähisukulainen kuvailee kadonnutta araksi, mikä on ilmennyt ihmisten karttelemisena.

Aartolammen liikkeistä jotain tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Uudenkaupungin poliisipäivystykseen numeroon 0295 541 7476 tai sähköpostilla osoitteeseen vihje.uusikaupunki@poliisi.fi.