Helsinkiläisen media-alan monitoimijan Jani Halmeen postiluukusta pompsahtaa viikoittain 128 paikallislehteä. Hänen mielestään kaikkien suomalaisten – sekä Helsingissä että muualla asuvien – olisi hyvä tietää oman kuplansa ulkopuolella tapahtuvista asioista. Miehen ajatuksia on luettavissa viime torstain Uudenkaupungin Sanomista.

Halme on lokakuusta lähtien pitänyt Twitterissä #kotimaankatsaus -nimistä videoblogia. Paikallislehtensä tarkkaan lukeva mies on raportoinut, että Pornaisten kunta panostaa Pokemon -turismiin ja että Asikkalan kunta tarjoaa asukkailleen subventoituja baarikyytejä. Mielenkiintoista!

Halmeen tempaus on otettu somemaailmassa haltioituneena vastaan. Kotimaankatsaus on paras mediapoliittinen puheenvuoro vuosiin. Lisäksi se on puhdasta hyvää, tviittasi kolumnisti, näyttelijä ja käsikirjoittaja Kaarina Hazard. Näyttelijä Janne Kataja suitsutti, että tämähän on parasta aikoihin: paikallislehtien uutisia ympäri maan.

Me paikallislehden tekijät olemme tyytyväisiä, kun saimme pyytämättä tällaisen paikallisjournalismin puolestapuhujan. Parikkalasta Helsingin Punavuoreen päätynyt paikallislehtifani on aloittanut uransa missäpä muualla kuin entisen kotikuntansa sanomalehdessä.

Halme haluaa tempauksellaan vähentää Helsingin ja maakuntien välillä esiintyvää vastakkainasettelua. ”Me ollaan niin pieni kansa, että meillä ei ole varaa perheriitoihin”, hän toppuuttelee vihapuheita.

Paikallisjournalismi on nyt kovassa nosteessa: esimerkiksi Helsingin Sanomat olisi vaarassa hiipua ilman tarinoita kaupunginosia kuohuttavista ilmiöistä ja uutisista. Ylessäkin maakuntien toimitukset tekevät vahvaa paikallisjournalismia, vaikka Pasilan studioissa sen arvoa ei välttämättä ole sisäistetty. Tai siltä se ainakin näytti, kun Aamu-tv:n toimittajat tällä viikolla Halmeen vierailun jälkeen keskustelivat paikallisjournalismista.

Eräs toimittajista muisteli huvittuneena mummonsa tilaamaa Borgåbladetia, jossa oli julkaistu kahden sivun juttu puuhun kiivenneestä kissasta. Tämän urbaanilegendan kohdalla päätoimittajan karvat nousivat pystyyn. Kissoissa ei ole mitään pahaa, mutta keskustelun sävy ruokki juuri sitä Jani Halmeen paheksumaa vastakkainasettelua kasvukeskusten ja maaseudun ihmisten välillä.

Pienillä paikkakunnilla tapahtuu isoja ja pieniä asioita aivan samalla tavalla kuin isoissa kaupungeissa. Autotehtaan toimitusjohtaja Ilpo Korhonen kertoo tämän lehden elinkeinoliitteessä, että tehdas palkkaa ensi vuonna satoja uusia työntekijöitä. Tällaisia uutisia kiky-Suomessa janoavat isommatkin mediat.

Valtakunnallisilta ja globaaleilta vaikutuksiltaan pienempi oli tällä viikolla julkaistu poliisiuutinen. Erääseen kiinteistöön murtautunut voro oli vienyt jääkaapista sämpylän. Jäin pohtimaan, millainen tragedia on pikku-uutisen taustalla. Myöhemmin saimme kuulla, että sämpylän lisäksi voro oli vienyt myös työkaluja.

Paikallislehdet kertovat pieniä, keskisuuria ja suuria uutisia. Toisen pieni on toiselle iso ja toisinpäin.

Eija Eskola-Buri

päätoimittaja