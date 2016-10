Uusikaupunki houkuttelevaksi lapsiperheille

|

Miten tehdä Suomen nopeimmin ikääntyvästä kaupungista elinvoimainen ja houkutteleva paikka lapsiperheille? Suoralta kädeltä voi mainita muutamia asioita: Vanhemmilla pitää olla työpaikka, perheellä asunto ja lapsilla laadukkaat päivähoito- ja koulutuspalvelut.

Uudessakaupungissa on tällä hetkellä avoimia työpaikkoja erityisesti autotehtaan menestyksen ansiosta. Asuntojakin on tarjolla muuttajille, mutta toinen juttu on, vastaavatko ne lapsiperheiden unelmia. Päivähoito pelaa ja peruskoulun lisäksi tarjolla on myös oma lukio ja ammatillista koulutusta.

Peruspalvelujen lisäksi ihmiset arvostavat viihtyisää kaupunkiympäristöä, harrastuksia, kahviloita, ravintoloita ja kaupan alan palveluja. Pikkukaupungin valtti on, että arki on lyhyiden välimatkojen ansiosta sujuvaa. Kaikesta huolimatta kaupunkimme kärsii muuttotappiosta. Väkiluku on tänäkin vuonna vähentynyt 85 asukkaalla. Lähtijöitä on enemmän kuin tulijoita.

Kaupungin taloudessa on ohitettu pahimmat ajat. Tasapainoinen kuntatalous mahdollistaa palvelujen kehittämisen. Päättäjät ovat harkinneet myös veroprosentin laskemista, mutta pelkän veroalen varaan ei voi paljon laskea. Väkilukua ei saada nousuun ainoastaan säästämällä, vaan myös investoimalla.

Elinvoimapolitiikassa olennaista on turvata yrittäjyyden edellytyksiä, mutta myös koulutus- ja asuntopolitiikka vaativat rohkeita, uutta luovia ja ripeitä päätöksiä. Lisää kaupungin konkreettisia panostuksia tarvitaan nyt, kun yrityksetkin ovat osoittaneet luottamusta tulevaan. Elokuussa kaupungissa syntyi pitkästä aikaa enemmän kaupunkilaisia kuin kuoli. Ilmassa on hyviä signaaleja, jotka pitää hyödyntää. Se aika on nyt eikä 15.päivä.