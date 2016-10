Veroa veron päälle

|

Mies kysyy englanninkielen tulkilta:

”Kertokaa, olkaa hyvä, mitä tarkoittaa lause ’I don’t know’?”

”Minä en tiedä.”

”No on se kumma, kun kukaan ei tiedä.”

On se vaikeata. Seuraavassa toinen esimerkki.

Juppi eli englanniksi yuppie on määritelmän mukaan ”young upwardly-mobile professional”. Sanaa käytetään kielteisessä sävyssä kuvaamaan kaupunkilaista hienostelijaa – ja siinä sävyssä sanaa käytti myös stand-up koomikko, joka sattumoisin on nyt ulkoministerinä.

Skootteri taas on pienipyöräinen moottoripyörä, jossa on metallinen peltirunko tai erillinen putkirunko, johon suojapellit on kiinnitetty, istuimen ja ohjaustangon väli on avoin, tasainen lattia.

Eläkeläisenä en ole nuori, en myöskään sosiaalisesti ylöspäin liikkuva. En siis missään mielessä ole juppi. No, meikäläisen vaatimaton Honda ei ole skootteri, täytti keväällä 10 vuotta, sen arvo lienee noin 4000 euroa. Siitä huolimatta juppiskootterivero iskee.

Tänä kesänä olen ajanut Hondalla 11 113 km. Bensaa olen ostanut 550 litraa, veroa olen siitä maksanut 56,94 prosenttia eli 414,14 euroa.

Vakuutus pyörällä täytyy olla ja siitäkin menee valtiolle veroa, liikennevakuutuksesta 35,58 euroa ja kaskosta 47,36 euroa per vuosi.

Keväällä pyörälle tehtiin 60 000 km huolto, siitä maksoin veroa 55,39 euroa. Ja elokuussa ostin renkaat, valtiolle meni siitäkin 69,67 euroa.

Vuoden vero harrastuksestani on siis yhteensä 622,14 euroa – aika paljon suhteessa harrastusvälineen alhaiseen arvoon.

Ja siis vaikka en ole juppi eikä harrastusvälineeni ole skootteri, julistaa tuo mainittu koomikko, että nyt – siis vasta nyt! – minua aletaan siitä verottaa. Ilmeisesti tuo runsas 600 euroa ei tuon köyhän kansan esitaistelijan mielestä ole mitään.

No, veroja täytyy maksaa, ei siitä mihinkään pääse, mutta ei pidä kettuilla! Eikä tämä harrastus tähän kaadu.

Raimo Korhonen