|

Perheen miehet ovat huomenna sunnuntaina päivänsankareita. Isänpäivään liittyy samanlaisia perinteitä kuin äitienpäiväänkin: ruokahemmottelua, kortteja ja yhdessäoloa. Päivä on rantautunut Suomeen Amerikasta, kuten äitienpäiväkin. Isien nimikkopäivä osuu vuoden pimeimpään ajankohtaan, mutta se ei ei himmennä päivän merkitystä.

Suomessa on 1,2 miljoonaa isää. Isäksi tullaan keskimäärin 31-vuotiaana ja yhdellä isällä on keskimäärin 2,24 lasta. Nämä kaikki ovat Tilastokeskuksen lukuja, mutta oikeassa elämässä ei ole olemassa keskivertoisiä. Jokainen isä on ainutlaatuinen lapselleen.

Isän roolista puhutaan nykyään paljon. Se on hyvä asia, mutta voi aiheuttaa myös turhia paineita. Roolimalleja jokaiselle löytyy niin omasta suvusta ja lähipiiristä kuin mediastakin, mutta jokaisen on rakennettava oma tapansa olla isä.

Tutkimus kertoo, että isät viettävät alle 10-vuotiaiden lastensa kanssa reilu neljä tuntia vuorokaudessa. Pienten lasten kanssa yhdessäolo on enemmän tekemistä, teini-iässä kasvaa keskustelun merkitys. Yhdessäolo ei tarkoita erityistä laatuaikaa, vaan arkinen yhdessäolo ja juttelu vaikkapa saunan lauteilla tai ruokapöydässä riittävät.

Aikuisen läsnäolo on parasta, mitä vanhempi voi antaa lapselleen. Väestöliitto on kysynyt Vuoden isä -palkituilta, minkälaisten odotusten, haasteiden ja roolien keskellä miehet elävät ja etsivät omaa isyyttään. Vastauksissa kerrottiin, että isyys ei ole sankaritekoja, vaan normaalia hereillä oloa ja pieniä asioita ja välittämistä oikealla hetkellä.