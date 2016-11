Järkyttävä esimerkki idästä

|

Länsimaissa on pitkään kauhisteltu niitä olosuhteita, joissa Intian, Bangladeshin ja Pakistanin laivaromuttamojen paljasjalkaiset työntekijät joutuvat ahertamaan vailla mitään suojavarusteita. Valtamerialukset kiskotaan yläveden aikana hietikkorantaan, jossa ne paloitellaan polttopilleillä kappaleiksi. Rantaveteen putoavat lohkot sisältävät öljyjätteitä ja muita saasteita, jotka laskuvesi vie mennessään ja merivirrat kuljettavat edelleen Arabian merelle ja Bengalin lahdelle. Meri on laajalti saastunut, romutuksessa on kuollut satoja työntekijöitä, sairastuneista ja vammautuneista ei pidetä lukua.

Pakistanin Gadanin romuttamolle tuli viime lokakuun lopulla paloiteltavaksi indonesialainen öljytankkeri, joka oli pari viikkoa aikaisemmin myyty djiboutilaiselle laivanvälittäjälle. Samalla laivan nimi Federal 1 vaihtui Acesiksi.

1.11. Acesia paloiteltaessa yksi polttoleikkurin kaasupullo räjähti, joka sytytti lähellä olleita jätteitä palamaan. Tämä johti useiden kaasupullojen räjähtämiseen, jonka seurauksena laivan tankeissa ollut öljy syttyi raivoisaan paloon. Tätä seurasi ankara räjähdys lastitiloissa, joka repi laivan tankkitopin ja sisustan palasiksi keulasta puolilaivaan asti. Palo kesti neljä päivää. 21 työntekijää kuoli heti, viisi myöhemmin sairaalassa ja vakavasti loukkaantuneita oli yli 50. Viranomaisten tutkimuksissa arvioitiin, että laivan tankeissa oli 1.300 ton jäteöljyjä ja 30.000 ton voiteluöljyä. Tämä kertoo lastitankkien kelvottomasta tyhjennyksestä ja yrityksestä salakuljettaa voiteluöljyä.

Acesin tapaus on esimerkki järkyttävästä huolimattomuudesta ja keinoja kaihtamattomasta kilpailusta. Kun romuttamolla ei ole varsinaisia pääomakuluja, työntekijät ahertavat nälkäpalkalla ja lisäarvoa haetaan salakuljetuksesta, pystyy romuttamo tarjoamaan aluksesta kilpailukykyisen hinnan.

Merenkulun turvallisuusjärjestö IMO laati v. 2009 Hong Kongin konventiossa direktiivin, jonka mukaan romutus sallitaan vain telakka-altaissa tai vastaavissa olosuhteissa. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä hyväksyneet direktiiviä. Vauhdittaakseen tilannetta EU:n parlamentti sääti saman sisältöisen romutusasetuksen, joka tulee voimaan EU-maissa viimeistään v. 2018. Lisäksi EU aikoo ryhtyä perimään satamissaan käyviltä laivoilta kierrätysmaksua, jolla tuetaan riittävän romutuskapasiteetin kehittämistä Eurooppaan.

EU:n tuki auttaa Turun Korjaustelakan aikomusta kokeilla laivanromutusta v. 2017 aikana. Jatkuessaan hanke tuottaa työpaikkoja ja parantaa Suomen kauppatasetta.

Jaakko Varimaa

merikapteeni