Lisääntyvä elektroniikka lisää tulipaloriskiä kodeissa

Kynttilät on asetettu lähelle verhoja, tuikut palavat vieri vieressä ja tuuli lennättää ulkotulen pensaaseen. Muun muassa tällaisista syistä Suomessa syntyy joulun aikaan useita tulipaloja. Jotkut niistä päättyvät tuhoisin seurauksin.

Kaikki tietävät, että elävän tulen kanssa pitää olla varovainen. Suomalaiskotien paloturvallisuudessa on silti paljon parannettavaa. Monessa kodissa ei ole edes palovaroitinta ja niissäkin joissa on, patterit ovat vanhentuneet. Jos omatuntosi kolkuttaa, asian hyväksi kannattaa tehdä jotakin nyt eikä odottaa huomiseen.

Tänään alkavan paloturvallisuusviikon tarkoitus on muistuttaa ihmisiä siitä, että monet tulipaloista voidaan välttää. Suurimmat riskit kodin tulipaloille aiheuttavat sähkölaitteet, kuten liedet ja uunit. Kotiin hankittu elektroniikka lisää myös tulipaloriskiä. Tästä syystä palovaroitin kannattaa sijoittaa useampaan huoneeseen. Nyrkkisääntö on, että kodin jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliömetriä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin.

Kännyköitä, tabletteja ja muita laitteita ladataan ympäri vuorokauden, ja usein myös yöllä. Harva on tullut ajatelleeksi, että moni palo on alkanut viallisesta kännykän laturista. Jos laturi alkaa palaa käyttäjän nukkuessa, tilanne on hengenvaarallinen.

On vaikea etukäteen tietää, miten kukakin toimii tulipalon sattuessa. Tieto ei ainakaan lisää paniikkia. Tänään lauantaina turvallisuustietoutta jakavat paikkakuntien paloasemilla Uudenkaupungin, Kalannin, Pyhämaan ja Vehmaan VPK:t.