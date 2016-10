Sairaalan toiminta supistuu taas

|

Sosiaali- ja terveysministeriö ei antanut poikkeuslupaa Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloille ympärivuorokautiselle erillispäivystykselle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri oli hakenut sairaaloille poikkeuslupia ja ministeriö päätti viime torstaina, ettei lupia myönnetä. Viime torstaina hallitus antoi myös eduskunnalle esityksen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmän uudistuksesta.

Esitys terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmän uudistuksesta ei kiellä yöpäivystystä Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa. Yksi sairaala- toiminta antaa sairaanhoitopiirille useita mahdollisuuksia itse ratkaista asia. Mutta sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä kertoi Uudenkaupungin Sanomissa, että sairaanhoitopiirillä ei ole Uudessakaupungissa tarvetta yöaikaiselle kirurgipäivystykselle, eikä myöskään varaa siihen. Nykyinen yöpäivystys loppuu sairaalassa ja todennäköisesti jo ensi vuoden alkupuolella.

Jatkossa seudulla ambulanssit vastaavat öisin pikaisesta hoidosta. Ambulanssien muuttaminen ns. liikkuvaksi sairaalaksi on yksi Tyksin hyväksymän strategian painopistealueita.

Sairaanhoitopiirin johto ja Turun yliopistollisen keskussairaalan, jonka osa Vakka-Suomen sairaala on, johto kertovat keskiviikkona kaupunkilaisille ja seutukunnan asukkaille kulttuurikeskus Crusellissa, mitkä ovat sairaalamme tulevat tehtävät. Tilaisuus on avoin kaikille, joten nyt on oiva tilaisuus kuulla suoraan johdolta, mitä palveluja ja minkälaista toimintaa sairaalassa on tulevina vuosina.