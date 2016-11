Talvi tuli varhain

|

Luonto

Maija Karala

Lumi satoi Etelä-Suomeen heti marraskuun alussa ja on pysynyt maassa jo toista viikkoa. Päällimmäinen tunne on nostalgiansekainen hämmästys: tällaisiahan olivat lapsuuden talvet.

Suomessa, kuten muuallakin pohjoisilla alueilla, ilmasto lämpenee paljon maailman keskiarvoa nopeammin. Isomummoni syntymän ajoista, 1900-luvun alusta, nousua on ollut jo yli kaksi astetta. Onneksi seuraukset eivät ole yhtä vakavia kuin maailmalla: meillä ei lämpenemisestä huolimatta esiinny viljelmät näivettäviä kuivuusjaksoja tai tuhoisia hirmumyrskyjä.

Eniten ovat lämmenneet juuri syksyt ja alkutalvet. Viime vuosikymmeninä pysyvä lumi on satanut tänne lounaaseen yleensä vasta vuodenvaihteessa tai tammikuun alussa.

Vuodet eivät kuitenkaan ole veljiä keskenään, vaan kulloinenkin vallitseva säätyyppi ja tuulensuunta vaikuttavat valtavasti talven säihin. Tämä marraskuu on useimmille mieluisa poikkeustapaus.

Ei ole vielä takeita, että tämäkään lumi jäisi pysyväksi. Tätä kirjoittaessa kymmenen päivän sääennuste lupailee Uuteenkaupunkiin jo suojasäätä.

Luonnolle paluu entiseen normaaliin aiheuttaa monenlaisia muutoksia. Pakkaset ovat ajaneet viivyttelevät joutsenet ja muut vesilinnut muuttomatkalleen. Jos kylmät kelit jatkuvat, sulapaikkoihin ja rannikolle jää tavallista vähemmän talvehtivia kyhmyjoutsenia, telkkiä, harmaahaikaroita ja muita.

Jos tulossa on pitkä pakkastalvi, se karsii ilmaston lämpenemisen myötä yleistyneitä etelän tulokkaita. Kova pakkanen on liikaa talvehtiville isonokkosperhosille, karttaperhosille ja muille keskieurooppalaisille hyönteisille.

Jos lunta puolestaan tulee paljon, ahtaalle joutuvat sellaiset nisäkkäät, joille ruoan etsintä kinoksista on vaikeaa, kuten villisiat ja kuusipeurat.

Lumeen ja pakkaseen sopeutuneet pohjoisen lajit sen sijaan kiittävät. Pöllöjen ja kuukkelien ruokavarastot eivät pilaannu suojasäässä, mikä parantaa niiden talvesta selviytymistä. Metsäjänis ja kärppä ovat kerrankin vaihtaneet valkean talviturkkinsa oikeaan aikaan ja sulautuvat nyt hyvin maisemaan.

Kun lumi peittää talvehtivat hyönteiset ja metsänpohjan siemenet, on lintulaudoille tullut vipinää. Jos talviruokinta on vielä aloittamatta, nyt on sen aika.

Juttu löytyy myös 10.11.2016 lehdestä