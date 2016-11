Tehokasta ja ympäristöystävällistä valoa pimeään

|

Marraskuun pimeydessä valoisa uutinen on, että Uudenkaupungin katuvalaistusta on uudistettu (sivu 8). Uusien led-lamppujen teho on vanhoja elohopealamppuja parempi ja ne ovat myös ympäristöystävällisempiä kuin vanhat katuvalot. Lisäksi niiden kustannukset ovat elohopealamppuja edullisempia.

Hyvä valaistus lisää huomattavasti ihmisten kynnystä liikkua pimeään vuodenaikaan. Liikenneturvallisuus kasvaa ja muutoinkin on mukavampaa kävellä ja lenkkeillä, kun ei tarvitse varoa pimeitä kohtia. Hieno asia on, että valaisinten uudistamisessa on otettu huomioon alueiden erilaiset tarpeet. Esimerkiksi keskustassa valaisimet on räätälöity niin, että ne sopivat puutalokaupungin ilmeeseen.

Mikään pieni urakka valaisimien uusiminen ei ole, sillä se koskee kaikkiaan 3 500 valaisinta. Investoinnit ovat kuitenkin ehdottoman tarpeellisia, ja toivottavasti työn jatkamiseen löytyy rahaa ensi vuoden budjetistakin. Leditekniikalla varustetuissa valaisimissa saadaan pidemmän päälle säästöä sähkönkulutuksessa.

Katuvalot eivät yksin riitä takaamaan liikenneturvallisuutta nyt, kun valon määrä vähenee päivä päivältä. Jalankulkuonnettomuuksissa merkittävä osa sattuu pimeään aikaan. Heijastimia voi ja pitää käyttää myös keskusta-alueilla.

Liikenneturvan seurantojen mukaan joka toiselta suomalaiselta heijastin vielä uupuu. Ilman heijastinta kulkeva havaitaan noin 50 metrin päästä, mutta heijastin kertoo vastaantulijasta jo 350 metrin päästä.