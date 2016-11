Trump tuli – mikä muuttuu?

|

Amerikan kansa on äänestänyt, ja pulinat pois – vai? No ei todellakaan, sillä kyllä uutinen oli sellainen jytky, että sitä on ollut pakko jakaa kotona, työpaikalla ja tuttujen kanssa, vaikka tässä hektisessä maailmassa isotkin aiheet alkavat kyllästyttää nopeasti.

Moni on muistellut tässä yhteydessä Ronald Reaganin valintaa presidentiksi vuonna 1981. Olin silloin abiturientti, mutta muistan elävästi, miten entisen Hollywood-näyttelijän valinta herätti suurta hämmennystä Suomessa. Todellisuudessa hänellä oli tuolloin takanaan jo vahva poliittinen ura muun muassa kuvernöörinä.

Ruotsalaisen toimittajan Karin Henrikssonin kirjoittama Ronald Reagan -elämäkerta ilmestyi äskettäin suomeksi. Kansanmieheksi mielletystä poliitikosta tuli yksi Yhdysvaltain arvostetuimmista. Hänet on nostettu Yhdysvalloissa maan parhaimpien presidenttien kaartiin.

Mutta entäpä sitten herra Donald Trump? Miljardöörinä elämänsä elänyt mies onnistui vaaleissa puhuttelemaan erityisesti köyhiä ja vähäosaisia, vaikka hänen lupaamistaan veronalennuksista suurin hyöty menisi hyvätuloisille.

Tosi-tv -sarja Diilin keulahahmo sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle vuonna 2007. Katu on omistettu viihdeteollisuudessa menestyneiden kävelykaduksi. Tosi-tv -elämä muuttuu pian arjeksi Valkoisessa Talossa ja nähtäväksi jää, lunastaako hän lupauksensa uusista työpaikoista.

Suurvalloilla ja niissä tehtävällä politiikalla on iso merkitys myös Vakka-Suomessa, jossa on paljon vientiä harjoittavia yrityksiä. Venäjän pakotteet ovat jo pitkään vaikuttaneet vientikauppaan. Nyt jännitetään, millaiset tuulet Yhdysvaltojen markkinoilla puhaltavat uusissa poliittisissa oloissa.

Ei hyvältä näytä. Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju kommentoi Ylelle, että Trump tuhoaa Yhdysvaltain talouden, jos hän tekee niin kuin saarnaa. Yhdysvaltain rajat menevät kiinni, tullit nousevat, inflaatio nousee ja julkinen talous menee kuralle, koska hänen julkisen talouden suunnitelmansa on ihan pähkähullu.

Trump iloitsi kesällä Britannian tekemästä päätöksestä jättää Euroopan Unioni. Brexitin jälkeen analyytikkoyhtiöt laskivat, että Britanniassa autojen myynti saattaa laskea jopa kymmenen prosenttia. Yhdysvallat ja Britannia ovat vain osa mersujen markkina-aluetta, mutta autojen myynnissä juuri suhdanteilla on iso vaikutus.

Tosiasioita vastaan ei voi taistella. Ehkäpä Trump löytää viisaita neuvonantajia, kuten Reagankin aikoinaan. Positiivista on, että Trump tulee ainakin mediatietojen mukaan hyvin juttuun Venäjän presidentin Putinin kanssa.

Reaganistakin kuoriutui melkoinen diplomaatti, ja hänen ansiokseen on listattu jopa ydinsodan ja kylmän sodan torjuminen. Hän kannusti purkamaan Saksojen välisen muurin ja onnistui luomaan kotimaahansa kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteen.

Toivossa on parempi elää kuin pelon vallassa.

Eija Eskola-Buri

päätoimittaja