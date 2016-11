Tuloveroprosentti ennallaan

|

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto keskusteli maanantaina pitkään ja ajoittain värikkäästikin kaupungin ensi vuoden tuloveroprosentista. Äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuusto päätti pitää prosentin ennallaan. Kaupunginhallitushan esitti, tosin myös äänestyksen jälkeen, että ensi vuonna tuloveroprosenttia olisi laskettu 0,25 prosenttiyksiköllä. Tuo lasku, 0,25 prosenttiyksikköä olisi tiennyt Uudenkaupungin kaupungin kassaan noin 600.000 euroa vähemmän verotuloja.

Kilpailukykysopimus ja työttömyys sekä näistä johtuva palkkasumman hidas kasvu laskevat kaupungin tuloverokertymää ensi vuonna. Kiky-sopimus pienentää Uudenkaupungin verotuloja noin 1,6 miljoonalla eurolla, mutta muuta maata parempi työllisyystilanne ja elinkeinoelämän näkymät vaimentavat vaikutusta. Tämänhetkisen arvion mukaan kunnallisveron tuotto laskisi ensi vuonna 1,1 miljoonalla. Tosin veroennuste on tehty ennen kuin Valmet Automotive julkisti viime viikolla tarvitsevansa ensi vuonna satoja uusia työtekijöitä.

Kaupunki on tällä vaalikaudella saanut taloutensa tasapainoon. Tasapainottaminen on vaatinut lomautuksia, irtisanomisia ja taksojen sekä maksujen korotuksia. Mutta viime vuosina kaupungin kassaan on jo jäänyt ylijäämää. Tänä vuonna ylijäämää jää noin miljoona euroa.

Uudellakaupungilla on kuitenkin edessään kymmenien miljoonien eurojen investoinnit; yhtenäiskoulu ja lukio sekä uimahalli tarvitsevat kipeästi kunnostusta. Kun sote-uudistus tulee, se lohkaisee kunnan tuloista yli puolet valtiolle, joskin myös paljon toimintoja siirtyy maakunnalliselle toimijalle. Joten on ehkä viisautta luoda kaupungin talouteen hieman puskuria.