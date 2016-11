Ulosajosta haittaa liikenteelle usean tunnin ajan

|

Uudessakaupungissa tiellä 196 noin 5 kilometriä Uudestakaupungista Taivassalon suuntaan on täysperävaunullinen säiliörekka ajautunut tieltä ulos. Pelastuslaitos on aloittanut rekan nostoon liittyvät valmistelutyöt. Onnettomuuspaikan kohdalla on nyt käytössä yksi ajokaista, mutta jossain kohdin tie tullaan sulkemaan kokonaan liikenteeltä. Kiertotie tulee käyttöön Vanhatien kautta.

Onnettomuus tapahtui kun Uudestakaupungista Taivassalon suuntaan matkalla ollut rekka ajautui tien oikealle puolelle, päällysteen ulkopuolelle pehmeään penkkaan, eikä kuljettaja saanut sitä enää palautettua takaisin tielle. Rekka kynsi ojan reunaa useamman kymmenen metrin matkan ja päätyi sitten pienelle peltoaukealle. Rekkaveturi kaatui, mutta sen tyhjänä ollut säiliövaunu pysyi pystyssä. Rekan kuljettaja oli kertonut väistäneensä toista ajoneuvoa ennen tieltä suistumista.

Kuljettaja vietiin Vakka-Suomen sairaalaan tutkittavaksi.