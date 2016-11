Uskomatonta, mutta totta

|

Uudestakaupungista paukahti eilen uutinen, joka levisi keskelle synkintä marraskuuta valopilkkuna eri puolille Suomea. Valmet Automotiven aikomus palkata 1100 uutta työntekijää tavoittaa toivottavasti erityisesti ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan töihin länsisuomalaiseen rannikkokaupunkiin.

Valmet Automotive on rekrytoinut jo pitkään uutta väkeä, ja eilinen uutinen sinetöi autotehtaan kirkkaasti maan isoimpien tehtaiden kastiin. Tehdas on tunnettu automatisaation edelläkävijänä, eikä nykyistä menestystä olisi tullut ilman robotteja. Hyvä uutinen tällä kertaa on se, että tehdas tarvitsee jatkossakin myös ihmistyövoimaa. On hienoinen ihme, että autotehtaalla on uusimpien rekrytointien jälkeen enemmän työntekijöitä kuin sen koko 50-vuotiaan historian aikana. Perinteiselle teollisuudelle on ennustettu huonoja aikoja, mutta pienen kaupungin autotehdas on jo pitkään lyönyt tuotantoennätyksiään.

Autoteollisuus on aina joutunut sopeutumaan taloudellisiin suhdanteisiin, mutta nykyään erityistä joustavuutta tarvitaan nopeasti uusiutuvien tuotantojen takia. Helsingin Sanomat uutisoi alkuvuonna, että autovalmistaja Mercedes-Benz luopuu tehtaillaan ainakin osittain roboteista, koska ne eivät joustavuudessa pärjää ihmisille. ”Säästämme rahaa ja turvaamme tulevaisuutemme, kun palkkaamme enemmän ihmisiä”, yhtiön tuotantojohtaja Markus Schaefer kertoi. Tämä sanoma konkretisoitui nyt vahvasti Suomessa.

Töitä tehtaalla paiskitaan ensi vuoden lopulla kolmessa vuorossa, joten muualta tulevat uudet työntekijät asettuvat näille seuduille. Uusista malleista ja merkeistä ei eilisessa tiedotustilaisuudessa puhuttu, mutta näin isoa rekrytointia ja investointeja ei tehdä vain vuoden tai parin takia.