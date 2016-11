Uusikaupunki Hinku-mallina

|

Hinku-verkostoon kuuluu Suomessa 33 kuntaa. Viimeksi mukaan liittyi Pori. Turkua odotellaan, siellä asiasta lienee periaatteellinen yhteisymmärrys olemassa.

Hinku tarkoittaa kohti hiilineutraalia kuntaa. Kunnat ovat asettaneet itselleen kasvihuonekaasujen rajoittamisen tavoitteita, jotka ovat usein kunnianhimoisempia kuin valtakunnalliset tavoitteet.

Uusikaupunki oli viiden aloittaneen kunnan joukossa. Muut neljä olivat Padasjoki, Parikkala, Kuhmoinen ja Mynämäki. Uusikaupunki on edelläkävijä kasvihuonekaasujen rajoittamisen ja energian säästämisen tiedottamisessa, ja kaupungilla on koko maassa ainoana aiheeseen liittyviä julkaisuja. Ne jaetaan jokaiseen talouteen kaksi kertaa vuodessa.

Elinympäristömme muuttuu nopeasti. Kymmenen vuotta sitten ei tunnettu sanaa digitalisaatio. Sen ansiosta seuraavan kymmenen vuoden aikana katoaa kolmasosa nykymuotoisista työpaikoista, ja digitalisoituminen koskee lähes kaikkea muutakin elämässämme.

Miten tässä kehityksessä on mahdollista pysyä mukana? Kunnat asettavat itselleen tavoitteita kasvihuonekaasujen rajoittamisessa. Maailmanlaajuisesti ollaan yksimielisiä kohoavan lämpötilan suurista riskeistä maapallolla.

Pariisin ilmastokokouksessa sovittiin lämpenemisen rajoittamisesta. 189 maata allekirjoitti kasvihuonekaasujen rajoittamissopimuksen. Siinä sovittiin lämpenemisrajaksi 1,5 astetta. Se on paljon korkeammalla tällä hetkellä. Köyhimpiä maita rahoitetaan, ja kaikkein haavoittuvimmille maille maksetaan korvauksia. Pariisin sopimus on vasta paperi, itse toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä.

Miksi lämpenemistä on rajoitettava? Selvimmin asian on ilmaissut MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) tutkija, joka toteaa 3-4 prosentin lämpenemisen tarkoittavan valtavien alueiden aavikoitumista Afrikassa ja Aasiassa. Luonnossa lähtee liikkeelle prosessi, johon ihminen ei enää voi vaikuttaa. Alueista tulee viljelykelvottomia ja vesi loppuu. Kaksi miljardia ihmistä lähtee liikkeelle. Heillä on vain yksi mahdollinen suunta, ja se on pohjoinen.

Tähän verrattuna nykyiset konfliktien aiheuttamat kansainvaellukset ovat vain pientä harjoittelua. Tasajaon mukaan Eurooppaan tuleva kaksi miljardia tarkoittaa Suomeen 15 miljoonaa tulijaa. Asia koskee myös jokaista myös Vakka-Suomessa.

Suomen ympäristökeskus johtaa Hinku-hanketta Suomessa. Tarkoitusta varten on luotu nettisivusto – Hinku-Foorumi, johon on koottu kaikki tieto asiasta. Sen osoite on www.hinku-foorumi.fi. Tarkoituksena on saattaa kasvihuonekaasujen rajoittaminen kaikkien tehtäväksi, sillä kaikkia siinä tehtävässä tarvitaan.

Hinku-väki kokoontui lokakuussa Helsingissä. Ympäristökeskuksen viestintäpäällikkö totesi työryhmässä: ”Hinkulla alkaa olla brändi kunnossa: se on tunnettu ja tunnustettu. Seuraavaksi meiltä puuttuu paikallista tiedottamista, paitsi Uudeltakaupungilta, jolla on oma julkaisu, paikallistelevisio käytössä ja muuta aktiivista toimintaa”. Siinä tilanteessa oli vaikeaa olla vaatimattoman näköinen – onnistuinkin siinä huonosti.

Mauri Tenhonen

Hinku-julkaisujen vastaava toimittaja