Varsin mobiilia: Oma sovellus karvaturreille

Myös lemmikeille on kehitetty omia mobiilisovelluksia. Yksi oman applikaation luoneista on turkulainen Eläinlääkäriasema Pet-Vet. Yritykselle oma sovellus tarkoittaa lisäpalvelua tavallisten eläinlääkäripalveluiden päälle. Applikaatio on erityisesti nuorempien asiakkaiden käytössä.

Pet-Vet haluaa kehittää verkon yli toteutettavia eläinlääkäripalveluita. Manchesterinterrieri Rocky on kuitenkin vielä perinteisellä eläinlääkärikäynnillä, kertoo asiakaspalvelusta vastaava Anne Kurki.

Mikä sovellus on nimeltään?

– Pet-Vet Mobiili on kaikille yrityksemme asiakkaille tarkoitettu maksuton sovellus, kertoo Pet-Vetin asiakaspalvelusta vastaava Anne Kurki.

Miten se toimii?

– Mobiilisovellus keskustelee salasanan kautta eläinlääkäriaseman potilasohjelman kanssa. Käyttäjä pääsee katsomaan oman lemmikkinsä tietoja ja käyntihistoriaa. Lisäksi rokotushistoria ja uuden rokotuksen tarve on helppo tarkistaa sovelluksesta. Tässä on mielestämme kyse myös potilasturvallisuusnäkökulma, sillä jos lemmikki päätyy toiseen eläinlääkäriin, voidaan mobiilista tarkistaa, minkälaisia toimenpiteitä sille on tehty ja mitä lääkkeitä määrätty, kuvailee Kurki.

Mistä sen voi ladata?

– Googlen Play-kaupasta ja Applen App Storesta. Windows-sovellusta ei ole tehty, sitä ei enää kannattanut kehittää.

Kenelle sovellus on tarkoitettu?

– Se on tarkoitettu meidän asiakkaillemme lisäpalveluksi ja potilasturvallisuuden edistäjäksi.

Eläinlääkäriaseman sovelluksesta löytyvät esimerkiksi lemmikin rokotustiedot.

Ketkä sovelluksen ovat tehneet?

– Finnish Net Solutions -niminen yritys. Sama yritys on kehittänyt myös potilasjärjestelmämme. Kyseessä on meille tuttu toimija, joka tuntee lemmikkieläinalan.

Mikä on mielestäsi sovelluksen hienous?

– Läpinäkyvyys, kaikki eläimen tiedot löytyvät sovelluksen kautta. Itse arvostan myös vuorovaikutuksellisuutta, jossa asiakas ja eläinlääkäri voivat viestitellä ja asiakas voi lähettää kuvia lääkärin arvioitavaksi, kuvailee Kurki.

Miten sovellus tulee muuttamaan maailmaa?

– Tämän kanssa ei tarvitse tulostaa niin paljon papereita. Siinä mielessä tässä on myös ympäristöystävällisyyttä.

Koiranpentu Rocky pääsi Anne Kurjen syliin eläinlääkäriasemalla.

Mistä tähän tuli idea?

– Yliopistollisella eläinsairaalalla Helsingissä oli oma mobiilisovellus, ja asiakkaat alkoivat pyytää sellaista myös meiltä. Kehitimme tätä versiota puolitoista vuotta, kertoo Pet-Vetin toimitusjohtaja Elina Illukka.

Tuottaako sovellus jotain?

– Ei, eikä sen ole tarkoituskaan tuottaa. Olemme päättäneet, että emme tee suoramarkkinointia sovelluksen kautta, sanoo Anne Kurki.

Mitä seuraavaksi?

– Suunnittelemme verkon yli toteutettavia eläinlääkäripalveluita. Asiakas voi kotona koneella kuvata lemmikkiä ja lääkäri voi antaa verkon välityksellä ensiarvion tilanteesta. Meillä on esimerkiksi saaristossa asuvia asiakkaita, joilla on kolmen tunnin matka Turkuun. Heillä tällainen palvelu olisi varmasti hyödyllinen, kertoo toimitusjohtaja Elina Illukka.

– Myös lemmikkien sairauksien ennaltaehkäisyä on tarkoitus kehittää lemmikin omien terveydenhuolto-ohjelmien avulla. Haluamme olla teknologian huipulla, jatkaa Illukka.

