Varsin mobiilia: Vihtori elää jo uutta sote-aikaa

Sairaanhoitopiirin ict-palveluista vastaava Medbit hakee ratkaisuja sote-uudistukseen omalla alallaan. Uudistuksessa luvattuja säästöjä etsitään muun muassa juuri ict-palveluiden kautta. Medbit haluaa tarjota erilaisia mobiileja ja digitaalisia työvälineitä valtakunnalliseen käyttöön.

Medbitin kehittämässä tablettisovelluksessa vanhus voi ottaa videopuhelinyhteyden omaisille, ystäville tai kotihoitoon. Sovellus tulee Rauman jälkeen testikäyttöön Laitilaan. Sote-uudistuksen myötä sitä halutaan tarjota koko Suomelle.

Medbitin sovelluskehittäjä Juho Heiskanen, toimitusjohtaja Jari Nevalainen, tablettisovelluksen vastuuhenkilö Riku Viitanen ja tiimipäällikkö Tuomo Jääskeläinen kehittävät digipalveluita, joilla voidaan pyrkiä kustannussäästöihin sote-uudistuksen myötä. Kuvat: Jori Liimatainen, TS.

Mikä tablettisovellus on nimeltään?

– Vihtori. Se tulee sanoista video ja tohtori, kertoo Medbitin tablettisovelluksen vastuuhenkilö Riku Viitanen.

Miten se toimii?

– Kolmella klikkauksella vanhus voi ottaa videopuhelun omaisille, hoitohenkilökunnalle tai toisille vanhuksille. Myös hoitohenkilökunta voi kommunikoida keskenään tämän kautta. Sovellus on kehitetty Medbitissä, mutta videopuhelutekniikka on ostettu ulkoota, kuvailee Viitanen.

– Sovellus on yksinkertainen ja vanhusten käyttöön sopiva. Esimerkiksi nappulat ovat isoja, kertoo sovelluksen kehittäjä Juho Heiskanen. Toinen kehittäjä on Riku Ojala.

– Meillä on suunnitelmia, miten lääkkeiden ottaminen, lattian anturit ja erilaiset mittaukset voitaisiin yhdistää mobiiliin tekniikkaan. Myös ruokaostokset verkkokaupan kautta otetaan kohta mukaan Vihtoriin, kertoo Medbitin toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Miten vanhukset ja uusi tekniikka sopivat yhteen?

– Raumalla sovellus on lisännyt vanhusten kontakteja omaisiin ja toisiin vanhuksiin. Videopuhelua on niin helppo käyttää, että vanhukset ovat innostuneet asiasta.

– Kaikki kokeiluun mukaan valitut vanhukset ovat osanneet heti käyttää sovellusta. Olemme tarjonneet koehenkilöille tabletin, jossa Vihtori-sovellus on lukittu aloitusnäytöksi.

– Paras palaute, jonka olemme saaneet, on eräältä raumalaiselta vanhukselta. Hän ei päässyt enää itse liikkumaan, mutta hänen teki kovasti mieli vierailla kotikonnuillaan. Vanhuksen omainen lähti kotiseudulle ja videopuhelun avulla esitteli paikkoja vanhukselle. Vanhus oli erittäin tyytyväinen, kuvailee Juho Heiskanen.

¨Vihtori-sovellus on yksinkertainen ja painikkeet ovat isoja, jotta se soveltuu vanhusten käyttöön.

Käykö tässä nyt lopulta niin, että vanhus jää yksin kotiin ja tablettisovellus on ainoa kontakti ulkomaailmaan?

– Meidän tavoitteemme on, että sovelluksen käyttö mahdollistaa enemmän inhimillistä kohtaamista. Tekniikka voi mahdollistaa sen, että kun hoitohenkilökunta tulee paikalle, he voivat keskittyä olennaiseen, eivätkä mittaamiseen. Tämä on kiinni ennen kaikkea siitä, mihin suuntaan sovelluksen käyttö halutaan hoitotyössä kääntää, sanoo toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

– Ajantasainen tieto vanhuksen tilasta vaikuttaa hoidon kustannuksiin. Iso kysymys kuuluu, miten ict-ratkaisut tarjoillaan niin, että terveydenhuollon henkilökunnan työ tehostuu, jatkaa Nevalainen.

Mitä seuraavaksi?

– Olemme kehittämässä sovelluskauppaan videoyhteys-applikaatiota terveydenhuollon asiointiin. Sen avulla voisi tehdä esimerkiksi ensimmäisen arvioinnin hoidon tarpeesta, eikä potilaan tarvitsisi mennä terveyskeskukseen odottamaan. Sote-uudistuksen myötä digitaalinen asiointi yleistyy. Ajanvaraus, viestien välittäminen, vammaispalvelut ja työttömien aktivointi ovat asioita, joihin digitaalisia palveluja voidaan soveltaa, kuvailee Nevalainen.

– Vihtori-sovellus on sellainen, jota Medbit voi tarjota valtakunnalliseen käyttöön. Aivan vastaavaa ei ole tarjolla muualla. Etsimme sellaisia ict-ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön sote-uudistuksen yhteydessä valtakunnallisesti.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTAJA

Medbit Oy

Julkisomisteinen osakeyhtiö, joka tuottaa keskitetysti Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon organisaatioiden tarvitsemat ict-palvelut.

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja kuntayhtymät ovat Medbit Oy:n omistajia ja asiakkaita.

Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2008.

Tällä hetkellä Medbitissä työskentelee 211 henkilöä. Ensi vuoden alkupuolella työntekijämäärä nousee 260:een, kun Vaasan sairaanhoitopiiri tulee Medbitin vastuulle.

Yhtiön keskuspaikka on nyt Turussa ja Porissa.

Liikevaihto vuonna 2015 oli 47,3 miljoonaa euroa.