Suomalaisilla elokuvamarkkinoilla on nyt koettu ja nähty vuosien 2015 ja 2016 Luokkakokous-elokuvat. Katsojia on ollut paljon ja jotkut ovat esittäneet niistä myönteisiäkin arvioita. Elokuvat on tehty tanskalaisformaatin mukaisesti.

Olen nähnyt molemmat suomalaistekeleet. Luokkakokous 1 -elokuvan katsoin pienessä teatterissa, jossa oli hyvä äänentoisto. Huonokuuloisenakin kuulin ja sain selvää repliikeistä. Kakkosversion näin ennakkoesityksenä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan ”elokuvateatterissa”. Äänentoisto oli heikkoa ja yleisön eläytymisäänet – joita en kaikkia ymmärtänyt – estivät sen, että kovin hyvin en kuullut mitä valkokankaalla puhuttiin. Kansalle pitää kuitenkin olla tarjolla ”sirkushuvejakin”.

Vuoden 1963 ylioppilaana olen saanut olla mukana monissa luokkakokouksissa. Olimme kasvaneet hyväksi luokaksi jo kouluaikana. Minäkin pääsin hyvin mukaan vaikka olinkin luokallejääneenä tavallaan ulkopuolinen. Olemme pitäneet luokkakokouksia tasavuosikymmeninä ja nyt varttuneina vähän useamminkin. Mitään elokuvissa esitettyä kohellusta ei meillä ole ollut.

Siihen aikaan, kun olin osallistumassa ylioppilasluokkamme 40-vuotisluokkakokoukseen mainitsin asiasta naapurissamme asuville yli 90-vuotiaille vanhuksille. He onnittelivat minua ja kertoivat heillä olevan 70-vuotisluokkakokouksen samoihin aikoihin. Aviopari meni sinne yhdessä, mutta he kertoivat, että parilla edellisellä kerralla oli heidän lisäkseen ollut mukana vain yksi vanha luokkatoveri. Toivoteltiin puolin ja toisin hyvää luokkakokousta.

Olen koettanut osallistua myös kadettikurssimme tapaamisiin. Ensi maaliskuussa meillä on kurssimme 50-vuotisjuhlakokous. Juhlimme tilaisuutta puolisoittemme kanssa. Kokemuksesta tiedän, että monet kadettiveljet ovat kovasti vanhentuneet, mutta onneksi daamit ovat säilyneet nuorekkaina.

Viime elokuussa juhlimme luokkatovereitteni kanssa yleisesikuntaupseerikurssimme (1975–1977) 40-vuotisjuhlakokousta. Elokuun 10. päivänä oli kulunut 40 vuotta siitä, kun meillä oli ollut luokkamme kesken ensimmäinen luokkakokous. Kaikki olimme nyt vanhentuneet, mutta mukana olevien kurssimme opettajien kera vietimme oikein mukavan saunatapaamisen.

Elokuvat, jos ovat hyviä ovat mukavia asioita. Luokkakokoukset ovat todella mukavia. Vuosien takaisten ystävien tapaaminen antaa voimia meille itse kullekin. Olipa kiva tavata!

