Mitä ihanuuksia! Katso kuvat lukijoiden joulukalentereista

Pyysimme lukijoilta kuvia ja tarinoita itsetehdyistä joulukalentereista. Tässä muutamia hienoja ideoita.

Kuvia voi lähettää edelleen.

Tämä joulukalenteri on ilahduttanut meillä jo 5-6 vuotta, kertoo Minna Meronen. Pienet sukat ja lapaset on kerätty kirppiksiltä ja kierrätyksestä. Samoin puiset pyykkipojat. Tämä erittäin luontoystävällinen kalenteri on tänä jouluna täytetty herkuilla. Täyttämiseen ja ripustamiseen ei mene aikaa kuin hetki. Sukkien ja lapasten keräämiseen sen sijaan meni aikoinaan useampi kuukausi. ”Luukuissa” ei ole numeroita. Niitä on 24 ja ne avataan vasemmalta oikealle järjestyksessä. Viimeisessä luukussa on aina jotain hieman spesiaalia, kuvailee Meronen.

Vähän rouheempi #joulukalenteri Harmi että #veikkaus lla oli varsin kesäisiä arpoja #joululalenteri2016 #turunsanomat @turunsanomat Kuva, jonka Jenna Alho (@jennaalho) julkaisi 23. 11ta 2016 klo 9.48 PST

Tämä kalenteri on askarreltu tänä syksynä. Materiaalina on muun muassa pieniä lääkelaatikoita ja paperi- ja muoviroskiin menevää tavaraa. Se on näin 50-luvulla syntyneelle arvokasta askartelumateriaalia, kertoo kuvan lähettänyt Hannele Kareranta Salosta.

TYKS Tules reumaortopedian henkilökunnan joulukalenteri rakennettiin kaappiin! Kaappi tuli Paimion sairaalasta muuttokuorman mukana. Kuvan lähetti Teija Tiusanen.

Kuvan kalenteri on tehty jo lähemmäs kymmenen vuotta sitten, kertoo kuvan lähettänyt Anna-Mari Kärkkäinen. Itse kalenterin rakentamiseen ei mennyt kauan aikaa, mutta kalenterinlaatikkoina käytettävien tulitikkuaskien keräämisessä meni aikaa. Laatikoiden nuppeina ovat puuhelmet, ja kalenterin päällinen on huopakangasta. Kalenterin ympärillä on jäkälää ja pikku oksa. Kalenterin päällä istuu kaksi käpytonttua. Pohjana on vanerin pala. Kalenterin rasioihin laitetaan yleensä tarroja, herkkuja, pinnejä, pompuloita, koruja tms. pikkujuttuja. Tänä vuonna kalenteria availee Kärkkäisen neljävuotias tyttö.