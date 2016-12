Naapurikaupungit tavoittelevat osinkoja kasvubuumista

|

Pyhärannassa ei ole lannistuttu taloushuolista, vaikka kuntaa uhkaa tälle vuodelle pahimmillaan jopa noin 800 000 alijäämä. Maanantain valtuustossa päättäjien katse oli tiukasti tulevaisuudessa. Uusi kunnanjohtaja on pannut tuulemaan, ja uusia avauksia on tullut harva se viikko. Muukkosen missiona on ollut kunnan elinvoimaisuuden lisääminen muun muassa asuntoja rakentamalla ja yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla.

Syksyllä pyhärantalaiset joutuivat tiukan paikan eteen, kun taloustilanne paljastui kaikessa karuudessaan. Edessä on tiukka menokuuri, ja säästöjä aiotaan hakea ainakin vanhustenhoidosta. Kuntaan ryhdytään rakentamaan palvelukeskusta, ja kunnanjohtajan kalliiksi toteamat hoivapaikat Laitilan Kaukolankodissa lopetetaan.

Pyhärannassa tavoitteeksi on asetettu paitsi talouden myös väestötappion kääntäminen plussalle. Tarkoituksena on saada kuntaan 300 uutta asukasta. Se on kova luku, kun ottaa huomioon, että kunta on menettänyt viiden vuoden aikana yli sata asukasta.

Pyhärannassa ja muissakin Vakka-Suomen kunnissa on herätty autotehtaan kasvubuumiin. Tyhjiä asuntoja ja uusia asuntohankkeita on kartoitettu niin Pyhärannassa kuin Laitilassakin. Molemmista kunnista autotehtaalle on verrattain lyhyt matka.

Kustavin kilpailuvaltti on Turun Sanomien mukaan lapsiperheille tarjottava maksuton päivähoito 20 tuntia viikossa. Kustavi ja Laitila ovat Vakka-Suomessa ainoita kuntia, joissa väkiluku on kasvanut vuodesta 2011. Kustavissa on viiden vuoden aikana väkiluku kasvanut noin parillakymmenellä henkilöllä ja Laitilassa vajaalla sadalla asukkaalla.