Pelottava lintuinfluenssa

|

Viime viikkoina Ahvenanmaalta on kuulunut huolestuttavia uutisia. Ärhäkkä lintuinfluenssavirus on tappanut kuutisenkymmentä talvehtivaa tukkasotkaa ja neljä kesyä riikinkukkoa. Mistä virus on oikein tullut, ja kuinka vaarallinen se on?

Lintuinfluenssa on läheistä sukua ihmisen influenssalle. Sitä on luonnostaan jatkuvasti liikkeellä erilaisina kantoina. Tavallisesti virukset ovat matalapatogeenisiä, eli aiheuttavat lähinnä lieviä oireita.

Sairastunut lintu voi pörhistellä vilusta kuumeen noustessa, ja sillä on varmasti kurja olo. Tauti on vaaraksi yleensä vain heikkokuntoisille tai valmiiksi sairaille linnuille.

Korkeapatogeeniset eli toden teolla ärhäkät viruskannat ovat paljon harvinaisempia ja usein ihmisen luomuksia. Ne pääsevät leviämään olosuhteissa, joissa lintuja on paljon ahtaissa tiloissa, kuten broilerihalleissa. Näin sairastunut yksilö ehtii tartuttaa monta muuta, vaikka kuoleekin sairauteen nopeasti.

Samanlainen tarina on ihmisenkin historian tuhoisimmalla influenssalla. Vuosina 1918-19 riehunut espanjantauti pääsi leviämään vain, koska ensimmäisen maailmansodan vuoksi miljoonat sotilaat elivät ahtaissa ja likaisissa tiloissa. Uhreja taudilla oli lopulta kymmeniä miljoonia.

Espanjantauti levisi sotilaista muuhun väestöön. Samalla tavalla korkeapatogeeniset lintuinfluenssan muodotkin leviävät tarhalinnuista luontoon. Muuttolintujen mukana ne voivat levitä nopeasti kauas.

Ahvenanmaalla tukkasotkia tappanut virustyyppi on nimeltään H5N8. Se on levinnyt Euroopassa lokakuulta asti. Uhreiksi on raportoitu unkarilainen joutsen sekä puna- ja tukkasotkia ja lokkeja Keski-Euroopasta.

Huolestuttavaksi tilanteen tekee se, että uhreina ovat juuri vesilinnut, joiden kannat ovat huolestuttavassa laskussa muutenkin. / Maija Karala

Juttu löytyy kokonaisuudessaan 01.12.2016 julkaistusta lehdestä