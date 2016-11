Tuttu paikka juhlia

|

Pitkään Niinistön tuntenut Nummentalo oli Linnan juhlissa myös neljä vuotta sitten.

Kutsu Linnan juhliin yllätti Nina ja Juhani Nummentalon. Yllätys se oli siitä huolimatta, että Juhani Nummentalo on tuntenut presidentti Sauli Niinistön todella kauan.

Nummentalot ovat kuitenkin olleet jo yhden kerran Linnan juhlissa. He saivat kutsun, kun Niinistö isännöi Itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa ensimmäisen kerran Tasavallan presidenttinä vuonna 2012.

– Kun jo kerran olimme olleet, ajattelimme, ettei toista kutsua tule, Nina Nummentalo selittää.

Salossa asuvat Nummentalot ja Salosta lähtöisin oleva Niinistö pitävät edelleen yhteyttä.

– Niinistö soittaa silloin tällöin, ja meillä on myös yhteisiä perhetuttuja, Juhani Nummentalo kuvailee.

Salon kunnallispolitiikassa heitä yhdisti sama puolue (kokoomus), mutta Nummentalo paljastaa yhteyden jo lapsuudestaan.

– Asuimme Niinistöjen piharakennuksessa vajaan vuoden.

Tuolloin Nummentalon vanhemmat muuttivat silloisesta Perttelin kunnasta Saloon ja Juhani Nummentalon isä rakensi perheelle taloa, minkä ajaksi perhe tarvitsi tilapäisen asunnon.

Nummentalo oli vasta pikkupoika, sillä hän oli ehtinyt käydä Kaivolassa ekaluokan ennen Saloon muuttoa. Niinistö puolestaan kävi armeijaa, joten kovin usein he eivät tavanneet.

– Seuraavan kerran tapasimme, kun toimin jo kokoomuksessa.

Niinistö tuli mukaan kunnallispolitiikkaan ja siitä asti he ovat pitäneet yhteyttä.

– Koen kutsun myös kiitoksena yhteiskunnallisten asioiden hoitamisesta, Nummentalo sanoo.

Toista kertaa Linnan juhliin lähtevät Nummentalot osaavat nyt varautua aiempaa paremmin. He varasivat heti hotellin mahdollisimman läheltä.

Senkin he tietävät, että tyhjän vatsan kanssa ei kannata mennä.

Juhla-asujen hankintaa helpotti se, että Juhani Nummentalo voi pukeutua samaan frakkiin kuin edellisellä kerralla. Sen sijaan Nina Nummentalolla oli edessä uuden iltapuvun hankinta, mitä hän ei vielä haastatteluhetkellä pian kutsun jälkeen ollut ratkaissut.

Pukua hän aikoi hakea ensisijaisesti Salosta, joskin arvioi iltapuvun hankinnan olevan aika haasteellista. Luottokampaajalta Salon Headlinesta Nina Nummentalo varasi heti ajan.

Monta muutakin yksityiskohtaa hän joutui miettimään, kun taas Juhani Nummentalo vitsaili ottavansa vain yhden korun.

– Taskukellon, hän näytti.

Juhani Nummentalo odottaa näkevänsä juhlassa paljon tuttuja.

– Tanssimaankin joutuu, hän vitsailee.

Tanssilattialla Nummentalot pyörähtelivät edelliselläkin kerralla ja tietävät, että siellä on kyllä tilaa sen jälkeen, kun tv-kamerat poistuvat paikalta.

– Tosi hienoa, kiva mennä, kuvailee juhlatunnelmia etukäteen Nina Nummentalo.

Teksti: Elina Lahti, SSS

Kuva: Minna Määttänen, SSS