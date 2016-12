Uusia tapoja työvoiman hankintaan

|

Uusikaupunki on yhden historiansa positiivisimman ongelman edessä: mistä saada työntekijöitä autotehtaan vauhdilla kasvavaan tuotantoon? Oman kaupungin ja naapurienkin väelle tieto avoimista työpaikoista kulkee nopeasti, mutta muualla asuville Valmet Automotiven tehdas ja Uusikaupunki ovat vieraita.

Valitettava tosiasia on, että kaikilla suomalaisilla ei ole tietoa edes siitä, että Suomessa ylipäätään tehdään autoja. Tämä on käynyt selväksi erityisesti viime aikoina, kun tehdas on markkinoinut työpaikkojaan eri puolilla valtakuntaa.

Ihmisten mielikuvat autoteollisuudesta ovat usein peräisin vuosikymmenten takaa. Moni kuvittelee, että autoja rakennetaan liukuhihnalla, vaikka siitä luovuttiin jo 1970-luvulla. Työtä tehdään tiimeissä, automatisaatio on Suomen huippua ja tehtävät ovat vaihtelevia. Autonrakentajan vuosipalkka on 30 000-35 000 euroa, eikä aikaisempaa koulutusta tai kokemusta tehtävään tarvita.

Tietojen päivittäminen ja jakaminen on yksi rekrytoinnin suurista haasteista. Sitä helpottamaan Valmet Automotive ja TE-toimistot ovat kehittäneet yhteistyössä uusia keinoja. TE-toimistot ovat perustaneet koko Suomen kattavan yhdyshenkilöverkoston. Sen avulla rekrytointiin liittyvä tietoa jaetaan muun muassa sosiaalisessa mediassa, valtakunnallisissa infotilaisuuksissa, rekrytointitapahtumissa, pestuumarkkinoilla ja videoneuvotteluissa. Tämä malli on autotehtaan mukaan palvellut yritystä erinomaisesti.

Autotehdas rekrytoi ensi vuonna GLC-tuotantoa varten yli tuhat autonrakentajaa ja yli sata toimihenkilöä. Ensimmäistä hakuerää on vielä tämä viikko jäljellä.