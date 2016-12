Varsin mobiilia: Lisättyä todellisuutta asunnonetsijälle

|

Salolaisen Leanor-startupyrityksen juuret ovat nokialaisessa osaamisessa. Microsoftin yrityshautomossa jalostui idea paikkatiedon ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä asunnonetsinnässä.

Syntyi Homnia-sovellus, jossa on samantyyppisiä ajatuksia kuin hittipeli Pokémon Gossa. Leanorissa vaikuttavat Jukka Kontulainen, Mika Könnö, Annika Laaksonen ja Miikka Lehtinen.

Mikä sovellus on nimeltään?

– Homnia.

Kenelle sovellus on tarkoitettu?

– Se on tarkoitettu asunnon etsijälle ja kiinteistönvälittäjille. Mobiilisovellus on aina mukana, ja sitä voi selata missä vain. Myös muut asuntoalaan liittyvät yritykset voivat käyttää sovellusta mainospaikkana, kuvailee Mika Könnö. Hän on yksi yrityksen perustajista ja vastaa muun muassa tekniikasta.

Miten se toimii?

– Asunnon etsijä voi hakea sopivia asuntoja erilaisten rajausten avulla. Hän voi myös digitaalisella kynällä piirtäen rajata karttaan alueita, joiden asunnoista hän on kiinnostunut. Asuntosijoittaja voi rajata kohteeksi vaikkapa vain yhden kerrostalon. Jos tästä talosta tulee asunto myyntiin, sijoittaja saa siitä tiedon. Asuntoja voi myös lisätä esimerkiksi omalla tykkäyslistalle. Asunnon ympäristöä voi katsella Googlen Street view -toiminnon kautta. Sovellus näyttää myös, mitä palveluja on asunnon lähellä, selostaa Könnö.

– Välittäjä saa lisäksi tiedon näytöllä käyneistä rekisteröityneistä kävijöistä bluetooth-majakan kautta. Tätä toimintoa monet kiinteistönvälittäjät ovat todella kaivanneet. Näin he tietävät enemmän kävijöistä ja voivat lähettää kohdennettua viestiä esimerkiksi tietyn tyyppisten asuntojen etsijöille.

Mistä sen voi ladata?

– Googlen Play-kaupasta ja pian myös App Storesta. Webistä palvelu löytyy osoitteesta www.homnia.fi.

Ketkä sovelluksen ovat tehneet?

– Olemme porukalla kiertäneet haastattelemassa välittäjiä ja asunnonetsijöitä. Mika Könnö ja Annika Laaksonen ovat tehneet yksityiskohtaisen määrittelyn. Smartmobe, joka toimii Turussa ja Nepalissa, on tehnyt koodaustyön, sanoo toimitusjohtaja Jukka Kontulainen.

– Meille tämä on ollut jännittävä ja haastava projekti. Bluetooth-integraatio on tulevaisuuden juttu. On hienoa olla mukana kehittämässä sitä, kuvailee Smartmobe Oy:n toimitusjohtaja Barun Bashyal.

– Tämän projektin parissa on työskennellyt 9–10 henkilöä. Kokonaisuudessaan Smartmobessa työskentelee 32 ihmistä, kertoo teknologiajohtaja Dev Khadka.

Mistä tuli idea Homniaan?

– Minä olen etsinyt perheeni kanssa pitkään sopivaa asuntoa. Huomasin, että Suomesta puuttuu hyvä applikaatio tältä alalta. Keksimme lisätä siihen bluetooth-majakan, kertoo Miikka Lehtinen, yksi yrityksen perustajista.

Miksi juuri mobiilisovellus?

– Se puuttui Suomesta asunnonvälityksen alalta. Kaikki menee nykyään mobiiliksi, myös asunnonhakupalvelut pitää olla helposti tavoitettavissa missä tahansa, kuvailee Annika Laaksonen. Myös hän on yksi yrityksen perustajista.

Mikä on sovelluksen ansaintalogiikka?

– Välittäjille tarkoitettu versio on maksullinen. Myös mainospuolelta tulee rahaa. Kuluttajapuoli on sen sijaan ilmainen.

Mikä on sovelluksen hienous?

– Kuluttajan käyttökokemus. Reaaliaikainen tieto kulkee koko ajan mukana, vastaa Annika Laaksonen.

Mitä seuraavaksi?

– Olemme tehneet pientä markkinatutkimusta muun muassa Baltiassa ja Saksassa. Ensin valloitamme kuitenkin Suomen, sanoo Jukka Kontulainen.

– Meillä on myös patenttihakemus vetämässä tähän sovellukseen liittyen.

– Pidämme silmät auki myös muille sovelluksille. Paikkatiedon osaamista on mahdollista hyödyntää muillekin aloille.

FAKTA

Bluetooth-majakka

Bluetooth-majakka on pienitehoinen laite, joka lähettää tunnistetietoaan pienehköllä säteellä. Kun asiakas saapuu majakan alueelle mobiililaite taskussaan, se vastaanottaa majakan lähettämän tunnisteen ja erilaista sisältöä sijaintiin liittyen.

Bluetooth-majakoita hyödyntävän sovelluksen valmistaja saa halutessaan tiedon, kun henkilö on tietyn majakan läheisyydessä.

Käyttäjän mobiililaite hyödyntää bluetooth-majakoita vain, jos sen bluetooth-toiminto on päällä ja mikäli käyttäjällä on bluetooth-majakoita hyödyntäviä sovelluksia laitteella.

JUTTUSARJA

Maakunnan appseista

Varsin mobiilia -juttusarja esittelee Varsinais-Suomessa kehitettyjä mobiilisovelluksia eli applikaatioita eli appseja eli appeja.

Mukana on myös erityisesti mobiilista toimiviksi kehitettyjä verkkosivustoja.

Sarja julkaistaan pääasiassa verkkosivuilla.

Seuraava osa ilmestyy ensi viikolla.

Kuvat: SSS/Marko Mattila.