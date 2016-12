Varsin mobiilia: Siru avaa muistot ruuhkabussissa

|

Kaarinalainen Myjemma keksi, miten edullinen siru voi tuoda lisäarvoa pelipaidan ostajalle. Seuran logon alle piilotettu siru aktivoi käyttäjän puhelimesta verkkosivun, joka tarjoaa tosifanille edullisemmat liput seuraavaan matsiin.

Pääsylipussa siru antaa lisätietoa tapahtumasta, jonne messu- tai kisavieraat ovat juuri saapuneet. Sirun voi laittaa myös esimerkiksi suosikkibändin fanikoruun tai matkakohteesta kertovaan esitteeseen.

Yritykselle suunnatun palvelun jälkeen Myjemma kehitti myös yksittäiselle kuluttajalle räätälöidyn tuotteen. Se on saanut juuri valmiiksi miehille ja naisille suunnatut korut yhteistyössä nurmijärveläisen Tarinakorun kanssa. Koruun kätketty siru avaa puhelimen kosketuksesta kännykän selaimessa sivuston, jonne lahjan antaja on voinut ladata vaikkapa ystävyydestä kertovia valokuvia ja videoita. Ja kukapa kieltää kosimasta älykorun avulla!

Mikä idea on nimeltään?

– Kyseessä on Myjemma-elämyskoru, kertoo Myjemman toimitusjohtaja Marko Kallio.

Miten se toimii?

– Kun tuot puhelimen Myjemma-korun lähelle, korussa oleva siru avaa henkilökohtaisen sivuston puhelimessasi tai tabletissasi. Sivustolla voi olla mitä tahansa, kuvia, videoita, kirjoituksia tai muistoja. Toisin sanoen muistoja ja elämyksiä, jotka ystäväsi tai rakkaasi haluaa jakaa kanssasi.

– Yritykset voivat hyödyntää Myjemman sirua tuomalla verkkosivulle lisätietoja suosikkijoukkueesta, alennusta bändin seuraavalle keikalle tai ainutlaatuista materiaalia artistin backstagelta. Siru voi olla korun lisäksi lähes missä tahansa esineessä, postikortissa, pelipaidassa, rannekkeessa, mainoskynässä jne. Sirun avulla esineisiin voidaan tuoda lisäarvoa.

– Käytämme nfc-sirua, joka on passiivinen ja edullinen siru. Sen käyttöikä on pitkä, ja se on hyvin pieni, lähes huomaamaton siru. Siru ei tarvitse paristoa eikä erillistä sovellusta toimiakseen.

– Siru toimii Android- ja Windows-puhelimissa, joissa on nfc-lukija. Applen laitteet eivät tällä hetkellä tue nfc-sirua.

Mistä tuli idea?

– Meitä oli pieni porukka illanistujaisissa, ja aloimme keskustella siitä, mitä tuotteita ei vielä ole markkinoilla. Meistä kolme ihmistä palasi myöhemmin tähän keskusteluun. Totesimme, että tunnepuoli on hyvä lähtökohta uuden tuotteen kehittämiseen. Perustimme yrityksen, ja nyt reilu vuosi myöhemmin elämyskorumme tulee myyntiin, kertoo Marko Kallio.

Sinä olet väitellyt genetiikasta ja työskennellyt mm. VTT:llä. Mikä sai tutkijan hyppäämään startup-yrittäjäksi?

– Nykyään ihminen ehtii tehdä vaikkapa neljä uraa työelämässä. Startup-yrittäjäksi ryhtyminen vaatii rohkeutta ja alkuvaiheen yritystukia.

– Saimme Ely-keskukselta ja Tekesiltä rahoitusta idean tutkimiseen ja tuotteen kehittämiseen. Nyt kun tämä vaihe on lähes valmis, haemme seuraavaksi Tekes-rahoitusta kansainväliseen kasvuun.

Kuinka tärkeitä yritystuet ovat olleet?

– Ilman tukia aika moni olisi varmasti jättänyt ideansa hautumaan pöytälaatikkoon. Jotta maassamme syntyisi enemmän innovaatioita, mielestäni suurten yritysten pitäisi lisätä tukeaan startupeille ja spinnoffeille. VTT:llä spinnoff-polut on mietitty tarkkaan etukäteen. Sainkin VTT-uralta bisnesnäkemystä ja myös yrittäjähenkisyys tarttui, sanoo Kallio.

Miksi on juuri korutuote?

– Halusimme suoran tuotteen kuluttajille. Nykyajan medaljonki puuttuu markkinoilta. Muiden yritysten älykorut mittaavat esimerkiksi unen laatua tai pulssia. Me halusimme tarjota kuluttajille korun, joka mahdollistaa tunteiden ja elämysten välittämisen uudella tavalla.

Mitä seuraavaksi?

– Koruja myydään ensin verkkokaupan kautta ja myöhemmin myös kivijalkamyyntinä. Tähän tarvitsemme lisää yhteistyökumppaneita, sillä kivijalkaa varten korut pitää tuotteistaa eri tavalla. Etsimme kumppaneita aktiivisesti.

– Tähtäämme kansainväliseen myyntiin. Uusi elämyskorusarja kuten myös fani- ja yleisötapahtumatuotteemme sopivat siihen hyvin, sanoo Kallio.

Miten idea tulee muuttamaan maailmaa?

– Elämyskoru tekee meistä iloisempia. Se saa aikaan hyvän mielen, kun tärkeältä ihmiseltä saatua korua hypistelee vaikka ruuhkabussissa tai katsoo sen sisältöä ja kokee elämänsä parhaat hetket yhä uudelleen. Tavoitteemme on iloisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen.