Vuoden opettaja tuuletti saatuaan kutsun

Maarit Korhonen odottaa Linnan juhlia niin, että kylmät väreet menevät ajatellessakin tulevaa.

Vuoden luokanopettajaksi valittu turkulainen Maarit Korhonen on yksi tämän vuoden Linnan juhlien ensikertalaisista. Hän osasi odottaa kutsua, mutta siitä huolimatta kirje presidentin kansliasta oli kunnollisen tuuletuksen paikka.

– Aavistelin kutsun tulevan, sillä edelliset Vuoden luokanopettajat ovat saaneet kutsun, Korhonen sanoo.

Hän antaa kiitosta presidentti Sauli Niinistölle siitä, että tämä aloitti perinteen palkittujen opettajien kutsumisesta. Korhosen mielestä koulumaailman edustajia voisi näkyä linnassa enemmänkin.

– Suomalainen koulu on maailman paras. Siellä ovat esimerkiksi kaikkien urheilulajien huiput, miksei siis kutsuttaisi enemmän koulun edustajia, suorapuheisena tunnettu Korhonen sanoo.

Kutsun saavuttua Korhonen aloitti valmistautumisen marssimalla Muotikuuhun. Iltapuku pitkällä helmalla ei tullut kysymykseen, vaan Korhonen aikoo edustaa omannäköisessään juhlavassa housupuvussa.

– Jakku on kashmirvillaa ja mustaa pitsiä, housut samasta pitsistä. Niissä on myös huomaamattomia paljetteja, pukuunsa ihastunut Korhonen kertoo.

Kampauksesta ja meikistä Korhonen otti yhteyttä vanhaan oppilaaseensa, joka on valmistunut kampaajaksi. Lopulta järjestyi, että tämän äiti laittaa kampauksen.

– Tukkani on todella lyhyt, joten kampaus voi tosin olla liioiteltu termi. Sovimme, että hiukset saavat nyt kasvaa sen, minkä ehtivät, Korhonen nauraa.

Korhonen odottaa itsenäisyyspäivän vastaanottoa tosissaan.

– Kylmät väreet menevät, kun ajattelenkin sitä. Siellä on varmasti kaunista ja todella hyvää ruokaa tarjolla. Aion panostaa siihen, että nautin kaikesta, hän sanoo.

Korhonen on saanut vinkkejä myös viime vuonna kutsun saaneelta, edelliseltä Vuoden luokanopettajalta Katja Järviseltä.

– Hän neuvoi katselemaan paikkoja ja kiertämään kaikki huoneet.

Teksti: Katja Ihatsu, TS

Kuva: Jane Iltanen, TS