Juhlavuosi tuo valoa kaupunkiin

|

Valotaide oli esillä Uudenkaupungin 400-vuotisjuhlavuoden keskusteluissa jo viime vuonna, ja nyt ajatus on saamassa konkreettisemman muodon. Kaupunki on tilannut valotaiteilija Timo A. Aallolta kolme luonnosta, joiden pohjalta kaupunki päättää jatkosuunnitelmista. Juhlavuoden työryhmän ajatuksena on, että taideteos voisi sijoittua keskeiselle paikalle torin ympäristöön.

Mitään päätöksiä taideteoksesta ei ole vielä tehty, mutta ainakin idea on hieno. Valotaide on juuri nyt huikeassa nosteessa niin meillä kuin maailmallakin. Esimerkiksi Helsingin äskettäin järjestetty Lux Helsinki -valovalofestivaali keräsi ennätysmäärän kävijöitä.

Moderni valotaide toisi historiaa huokuvaan kaupunkiin tuulahduksen tulevaisuutta, ja se laajentaisi kaupunginlahden kunnostuksen hienosti toteutettua ”valoilmiötä” torin alueelle.

Päätökset juhlavuoden taideteoksesta tehtäneen kevään aikana. Asia sopisi esimerkiksi kaupungin syntymäpäivänä 19. huhtikuuta järjestettävän valtuuston juhlakokouksen aiheeksi.

Valoa kaupunkiin on juhlavuonna tullut ja tulossa joka tapauksessa monien tapahtumisen muodossa. Esimerkiksi kansalaisopisto on ottanut juhlavuoden huomioon hienolla tavalla. Pitkin vuotta kaupungin historiaan voi tutustua monilla mielenkiintoisilla luennoilla.

Uudenkaupungin 400-vuotisjuhlavuoden tapahtumakalenteri on täyttynyt pikku hiljaa, mutta lisää tulee koko ajan. Tässä muutamia poimintoja lähiaikojen tapahtumista: kirjastossa voi kuunnella maahanmuuttajien ajatuksia uusikaupunkilaisuudesta, kulttuurikävelyllä nautitaan menneiden aikojen tunnelmasta puutaloalueella, Pohitullissa vietetään Rock-tapahtumaa ja kulttuurikeskus Crusellissa Uudenkaupungin Laulu-Veikot esiintyy Suomi 100 vuotta -juhlakonsertissa.

Tietoja kannattaa hakea kaupungin Uusikaupunki 400 -juhlasivustolta, joka päivittyy koko ajan.