Kaupungin talous vahvasti plussalla

|

Uusikaupunki saa tänä vuonna upean 400-vuotissyntymäpäivälahjan. Kaupungin tilinpäätös näyttää vahvasti plussaa monien vaikeiden vuosien jälkeen. Hyvä tulos ei ole syntynyt itsestään, vaan talouden vahvistamiseksi on tehty suunnitelmallisesti töitä vuosien ajan. Nyt tämä työ kantaa hedelmää.

Tällaisessa tilanteessa kaupungin on hyvä ryhtyä toteuttamaan suunniteltuja investointeja, kuten koulukeskusta, uimahallia, monitoimihallia ja kirjastoa. Elinkeinoelämä on huolehtinut siitä, että työpaikkoja on tarjolla, ja kaupungin tehtävänä on hoitaa palvelut vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

Lainakantaa Uudessakaupungissa on saatu vähennettyä, mutta tämä tilanne ei ole pysyvä. Uusiin ja korjattaviin seiniin uppoaa rahaa lähivuosina rutkasti, mutta onneksi kaupunki saa hankkeisiin myös valtion tukea. Viime vuoden lopussa tuli tieto, että Uudenkaupungin uimahallin laajennus ja peruskorjaus saa valtiolta liikuntapaikkojen rahoitusavustusta 800 000 euroa.

Kaupungin talouden kannalta mielenkiintoista on kaupungissa esille noussut keskustelu niin sanotusta elinkaarimallista investointien toteutuksessa. Siinä kaupungin sijasta ulkopuolinen palveluntuottaja vastaisi erikseen tehtävällä sopimuksella hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Kiinteistöihin menee paljon rahaa, ja rakentamisessa tulee usein yllätyksiä niin ennen kuin jälkeenkin hankkeiden. Elinkaarimallissa kaupungin riski olisi pienempi.

Kuntien taloussuunnittelu muuttuu helpommaksi, kun suurin kuluerä eli sote-asiat siirtyvät maakuntien hoidettavaksi. Joissakin kunnissa on jopa harkittu, että veroprosentti päätettäisiinkin loppuvuoden sijasta kesällä tai peräti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Se saattaisi tuoda suunnitteluun pitkäjännitteisyyttä.