Tuu Messiin -messut täytti odotukset

|

Pohitullin hallissa houkuteltiin lauantaina väkeä Vakka-Suomeen. Tuu#Messiin –tapahtumassa oli mukana parikymmentä yritystä lähinnä Uudestakaupungista ja Laitilasta. Tapahtuma on oivallinen läpileikkaus vakkasuomalaisten yritysten osaamisesta, kuntien palveluista ja siitä, mitä täällä voi tehdä vapaa-ajalla.

Avoimia työpaikkoja täällä on nyt enemmän kuin aikoihin, myös muualle kuin autotehtaalle. Uutta on, että rekrytoinnit ovat monissa yrityksissä jatkuvasti käynnissä.

Kunnista messuilla mukana olivat Uudenkaupungin lisäksi Laitila, Vehmaa ja Rauma. Pitkään muuttotappiosta kärsinyt Vakka-Suomi on elinkeinoelämän hyvän vireen ansiosta vihdoin saamassa nostetta väkimääräänsä.

Messuilla vieraili paikkakuntalaisten lisäksi myös väkeä Rauman ja Porin sekä Turun ja Salon seuduilta, vaikka ilmaisiin linja-autokyyteihin olisi mahtunut enemmänkin väkeä. Moni kävijöistä oli liikkeellä tositarkoituksella eli hakemassa töitä.

Tarve työntekijöistä on nyt niin akuutti, että kaikenlaiset keinot ovat tarpeellisia. Lauantain tapahtuma ei välttämättä jää viimeiseksi. Syksyllä, kun uusia asukkaita on jo toivottavasti muuttanut tänne, saattaa olla uuden tapahtuman aika.

Tapahtuman voisi viedä myös alueen ulkopuolelle, kuten eräs messukävijä esitti. Autotehtaalle hakijoita on tullut muun muassa Itä-Suomesta ja Oulun seudulta. Netistä saa nykyään kätevästi tietoa, mutta messuilla lisäarvoa tuo mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti yritysten ja kaupungin edustajien kanssa.

Autotehdas on jalkautunut omilla tapahtumillaan muualle, mutta tällainen laajempi konsepti voisi toimia kiertuetyyppisesti. Tapahtuman yksi isoimmista anneista oli vahva yhteisöllisyyden henki, joka välittää positiivista kuvaa Vakka-Suomesta.