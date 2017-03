Työvoittoja Uuteenkaupunkiin

|

Huh, mikä uutispäivä eilen Uudessakaupungissa! Keskiviikkona julkistettiin peräti kaksi niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin merkittävää jymyuutista. Ja mikä parasta, molemmat niistä vahvistavat kaupunkimme elinvoimaa.

Vakka-Suomen sairaala erikoistuu jatkossa polikliiniseen kirurgiaan, ja Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas on jälleen solminut Mercedes Benzin kanssa sopimuksen uuden automallin tuotannosta. Autotehtaalta on tullut positiivisia uutisia uskomattoman tiiviiseen tahtiin, ja jokainen uusi sopimus ja avaus vahvistavat luottamusta toiminnan tulevaisuuteen.

Sairaalan uutista oli vaikea uskoa ensin todeksi, sillä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on viime aikoina kertonut lähinnä palvelujen supistamisesta tai lakkauttamisesta. Aiemmin päätetty päiväkirurgian lopettamispäätös ja yöpäivystyksen keskittäminen Turkuun pysyvät voimassa, mutta tilalle saadaan kokonaan uudenlaista palvelua. Uusi toimintamalli palvelee paitsi vakkasuomalaisia myös Turun seudun väestöä.

Polikliiniseen kirurgiaan erikoistuminen merkitsee, että lähisairaala pysyy paikkakunnalla. Tällainen toimintamalli on koko Suomessa vielä uutta, mikä tekee asiasta valtakunnallisestikin merkittävän asian. Uusikaupunki on tässä nyt eräänlaisena tiennäyttäjänä. Jos homma toimii, palvelusta on hyötyä potilaille ja uusi toimintamuoto voi tuoda myös kunnille kustannussäästöä.

Molemmat uutiset ovat työvoittoja. Ilman autotehtaan osaavia tekijöitä nykyinen menestys ei olisi mahdollista ja ilman sairaalan henkilöstön aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta lähisairaalan rooli olisi jäänyt huomattavasti pienemmäksi. Maailma muuttuu, mutta ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa muutoksen suuntaan.