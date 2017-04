Hiljaisuus ja kevät tekevät aivoille hyvää

|

Hiljaisuus tekee aivoille hyvää. Näin väittävät monet tutkimukset. Hiljaisuus rentouttaa ja antaa tilaa uusille ajatuksille.

Arkemme on täynnä taustahälyä, liikenteen melua, älypuhelimen ääniä ja monenlaista muuta melusaastetta, mutta niiden vastapainoksi moni kaipaa vapaa-aikaan rauhaa. Se ei tarkoita aina täydellistä hiljaisuutta, vaan keskittymistä vaikkapa luonnon äänimaailmaan: lintujen lauluun, tuulen suhinaan tai aaltojen liplatukseen. Maailman suurkaupungeissa moni olisi jopa valmis maksamaan tällaisesta hiljaisuudesta.

Kristillisessä perinteessä vietetään parhaillaan hiljaista viikkoa. Se alkoi palmusunnuntaista ja päättyy pääsiäiseen.

Pääsiäinen merkitsee monille perheille ja työikäisille tervetullutta hengähdystaukoa kiireiseen arkeen. On aikaa kulkea luonnossa, viettää aikaa ystävien ja sukulaisten kanssa ja seurata kevään tuloa. Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä näkynyt kuvia muuttolinnuista, leskenlehdistä ja sinivuokoista. Ihmisillä on halu jakaa kevään ilosanomaa muillekin ja hyvä niin.

Maailmalla ja naapurimaissamme viime aikoina tapahtuneet terrori-iskut ovat horjuttaneet monien turvallisuuden tunnetta. On huojentavaa ajatella, että jotkut asiat eivät muutu. Kevät tulee ja valo lisääntyy päivä päivältä.

Mukavaa pääsiäisen aikaa lukijoille Anna-Mari Kaskisen runon sanoin:

Pieni talitintti laulaa:

Talvi väistyy jo!

Joka päivä lämpimämmin,

paistaa aurinko.

Huhtikuussa lämmin tuuli,

puissa huminoi.

Lumi sulaa, kevään laulu,

kaikkialla soi.

Leskenlehden keltahattu,

kertoo riemuiten;

väistynyt on talven valta,

valo voitti sen.