Kaupungin olohuone kuuluu kaikenikäisille

|

Tori on Uudenkaupungin olohuone, ja tärkeä osa elävää kaupunkikuvaa. Siellä tehdään ostoksia, tavataan tuttuja ja järjestetään tapahtumia. Se kuuluu kaikenikäisille. Jatkossa torin käyttöaste kasvaa varmasti reippaasti ainakin lapsiperheiden parissa.

Leikkikentällä on parhaillaan menossa remontti, joka valmistuu parin viikon kuluttua. Vihdoinkin, huokaavat monet leikkipuistoa jo vuosia toivoneet kaupunkilaiset. Leikkipuiston päivittäminen on ollut toivelistalla pitkään, ja nyt 400-vuotisjuhlavuonna kaupunki päätti sen toteuttaa. Syntymäpäivälahjasta on iloa tulevillekin sukupolville kunhan siitä pidetään hyvää huolta.

Tori on käytössä ympäri vuoden, mutta siellä järjestetään monenlaisia tapahtumia erityisesti kesällä. Viime viikolla siellä tehtiin yleisöennätys kaupungin 400-vuotissyntymäpäiväjuhlilla. Kesän Tul toril -tapahtumat piristävät kaupungin viikonloppujen tapahtumatarjontaa, ja ne ovat saaneet erityisesti vapaa-ajan asukkailta hyvää palautetta.

Kaupungin keskeinen julkinen tila taipuu monenlaiseen käyttöön. Viime vuonna Merefestien yhteydessä se palveli ruoka-alan toimijoiden messupaikkana. Tällaisille tapahtumille on kysyntää jatkossakin.

Kiinteä esiintymislava torilta puuttuu. Nyt lava joudutaan tuomaan ja rakentamaan jokaiseen tapahtumaan erikseen. Jos sellaisen tekemiseen päädytään, ulkoasuun ja toimivuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Avoimen taivaan alla järjestettävissä tapahtumissa onnistuminen on usein kiinni säästä. Viikko sitten järjestetyillä kevätmarkkinoilla puhalsi pohjoistuuli ja satoi räntää, ja huomiselle vapputorillekin on ennustettu epävakaista säätä.

Kevätpoplarin sijaan paras ulkoiluasu tänä vappunakin taitaa olla toppatakki.