Kevät käy hitaasti

|

Maija Karala

Terminen kevät ei ole edennyt kuukauteen, uutisoi Yle viime viikolla. Kevät alkoi täällä maan eteläosissa jo maaliskuun toisella viikolla, mutta Vaasan pohjoispuolella eletään edelleen talvea. Kolea huhtikuu ei ole kuitenkaan niin ikävä ja poikkeuksellinen ilmiö kuin voisi ajatella.

Aurinkoiset kevätpäivät vuorottelevat hyytävän tuulen ja lumikuurojen kanssa. Sinivuokot ja leskenlehdet hautautuvat tuon tuostakin räntään etelärannikkoa myöten. Ankea sää harmittaa, ja on saanut monet ihmettelemään, kuinka luonto oikein selviää moisesta kurituksesta.

Suuri osa muuttolinnuista on jäänyt Etelä-Suomeen odottelemaan, että säät pohjoisempana lämpenisivät. Kurkia, joutsenia, hanhia ja kahlaajia saadaan siis ihailla täkäläisillä pelloilla ja rannoilla tavallista pidempään. Jos lintujen talviruokinta on vielä käynnissä, apajille voi tulla myös muuttolintuja, kuten järripeippoja ja tiklejä.

Pohjoisen lintuja viivytys ei pahastikaan haittaa. Ne ehtivät kyllä pesiä, vaikka kevät tulisi vähän myöhemminkin.

Myös kasvit valmistautuvat kevääseen kaikessa hiljaisuudessa, pohjoisempana hangen alla. Kun keli viimein lämpenee, ne räjähtävät kasvuun hetkessä.

Vielä 80-luvulla tällaiset keväät olivat normaaleja.

Muutamaan viime vuoteen verrattuna kevät on myöhässä ja huhtikuu kolea, mutta lopulta ihmismuisti on aika lyhyt. Vielä 80-luvulla tällaiset keväät olivat normaaleja, ja 2010-luvulla nähdyt aivan poikkeuksellisen aikaisia ja lämpimiä. Suomen luonto on sopeutunut pikemminkin tällaisiin kevätkeleihin. Tänä vuonna Afrikassa talvehtineet pienet hyönteissyöjälinnut, kuten kirjosiepot ja pääskyt, saapuvatkin ehkä juuri oikeaan aikaan.

Haitallisempaa olisi aikainen ja lämmin kevät, joka herättää kasvit ja tuo muuttolinnut etuajassa, jos sitä seuraisi takatalvi. Silloin jo kasvuun lähteneet kasvit ja heränneet pikkueläimet paleltuisivat. Niiden perässä pohjoiseen lentäneet muuttolinnut puolestaan jäisivät nälkäisiksi.

Viikonloppuna vietettävän vapun alkuperäinen ajankohta on kevätpäiväntasauksen ja kesäpäivänseisauksen puolivälissä. Euroopassa sitä vietettiin alun perin kesän alun juhlana. Suomalainen vappu tuntuu tässä valossa kieltämättä vähän ennenaikaiselta.

Juttu löytyy myös 27.4.2017 julkaistusta lehdestä