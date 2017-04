Päivähoitopaikkojen kysyntä kasvaa nopeasti

|

Päivähoidon kysyntä on kasvanut autotehtaan hyvän työllisyystilanteen takia, ja tarve kasvaa vuoden loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsitteli eilen yksityisen palvelutuottajan tonttihakemusta uuden päiväkodin rakentamiseksi Merilinnuntien varteen. Sama yritys, Suomen Hoivatilat Oyj, rakennuttaa myös Santtioon päiväkotia.

Vielä pari vuotta sitten väestöennusteet povasivat, että lasten ja nuorten määrä vähenee Uudessakaupungissa lähivuosina. Koko kaupungin väkimäärän ennakoitiin laskevan tuhannella vuoteen 2029 mennessä. Nyt näyttää vahvasti siltä, että autotehtaan jättirekrytoinnit uhmaavat tilastonikkarien laskelmia.

Kaupungin pitää huolehtia siitä, että päivähoitopalvelut ovat kunnossa ja niitä kehitetään. Se tarkoittaa turvallisia ja moderneja tiloja sekä tietysti laadukasta ja riittävästi resurssoitua hoitoa. Elokuussa otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli. Lapsiperheiden kannalta on hyvä asia, että kaupungissa on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Autotehtaan kolmivuorotyön vuoksi panostuksia kaivataan erityisesti vuorohoitoon.

Hakametsän päiväkodissa vietettiin viime viikolla 40-vuotisjuhlia (sivu 16). Maailma on erilainen kuin 1970-luvulla, mutta edelleen päiväkodin ykköstehtävä on tarjota lapsille turvallista hoitoa. Monet kaupungin päiväkodeista on rakennettu vuosikymmeniä sitten, ja ne vaativat päivittämistä tälle ja tuleville vuosikymmenelle.

Uudenkaupungin päiväkotien ja koulujen kiinteistöistä valmistui palveluverkkoselvitys kaksi vuotta sitten. Tänä keväänä valtuusto päätti uuden koulukeskuksen rakentamisesta, ja uusi valtuusto saa pohdittavakseen, millainen siitä tulee.

Palveluverkkoselvitys nosti esille vaihtoehdon, jossa päiväkotien esiopetus siirrettäisiin Uudenkaupungin keskustan alueella kouluihin. Tämä asia samoin kuin päivähoidon muihin haasteisiin vastaaminen jää kesäkuussa aloittavan uudenvaltuuston puntaroitavaksi.