PORE-rahoista vauhtia kehittämiseen

|

Kirjainlyhenne PORE on viime aikoina vilahdellut mediassa ja virkamiesten esityslistoissa. Harva kansalainen silti tietää, mitä sillä tarkoitetaan. Tällä seudulla lyhenne on syytä painaa mieleen, sillä kysymys on Uuttakaupunkia ja Varsinais-Suomea kohdanneesta positiivisesta rakennemuutoksesta.

Ilmiö tarkoittaa erityisesti vientiteollisuuden saamia tilauksia ja siitä syntynyttä positiivista työllisyystilannetta. Auto- ja meriteollisuus tarvitsevat lähivuosina tuhansia uusia työntekijöitä. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen samoin kuin palvelujen rakentaminen muuttuviin tarpeisiin vaativat niin yrityksiltä kuin kunniltakin erityisiä toimia.

Autotehtaan menestys on koko valtakunnassa ilon aihe, mutta myös uhkakuvia on nostettu esille. Valtakunnan päättäjillä on kokemusta kriisialueiden avustamisesta, mutta tällainen tilanne on uusi niin kaupunginvaltuustoissa kuin valtioneuvostossakin. Varsinais-Suomen PORE-työryhmä toivoo, että Lounais-Suomesta tehdään pilottialue, jossa voidaan muun muassa kokeilla erilaisia työvoiman liikkumiseen ja työn vastaanottamiseen liittyviä kannustimia.

Asuntoihin, liikenneyhteyksiin ja palveluihin kohdistuvia haasteita ei voida jättää yksin Uudenkaupungin seudun tai Turun ja Rauman vastuulle. Hallituksen puoliväliriihestä on luvassa taloudellista tukea muun muassa tiehankkeisiin, Turku-Uusikaupunki työmatkabussiliikenteen tukemiseen ja autotehtaan kannalta tärkeään Laivanrakentajantien liittymien parantamiseen.

Myös valtatie 8:n eritasoliittymän ja Uudenkaupungin radan sähköistäminen ovat hankkeita, joita pitää vauhdittaa. Positiivinen signaali on, että liikennevirasto on jo priorisoinut Uudenkaupungin radan valtakunnallisesti ensisijaiseksi sähköistyshankkeekseen.