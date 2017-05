Autokaupungin historia tutuksi teatterijunan kyydissä

|

The Uusikaupunki. Se on Uudenkaupungin teatterin kesänäytelmän nimi. Kotiseutuhenkinen nimi kertoo, että kysymyksessä ei ole mikä tahansa kaupunki, eikä mikä tahansa kesäteatteriesitys. Poikkeuksellista on, että niin näyttelijät kuin katsojatkin liikkuvat esityksen aikana ajasta ja paikasta toiseen.

Tekijöiden mukaan luvassa on aivan uudenlainen näkökulma 400-vuotiaan Uudenkaupungin historiaan. Eräänlaista teatteritaiteen historiaa tehdään myös esityksissä, sillä teatterin esittäminen katujunassa lienee melko poikkeuksellista. Uusikaupunki voikin onnitella teatteriaan innovatiivisuudesta ja ennakkoluulottomasta asenteesta.

Teatterijuna vaikuttaa matalan kynnyksen tapahtumalta, johon voi hypätä, vaikka ei olisi muuten innostunut näyttämötaiteesta.

Katujuna tuo eloa ja väriä katukuvaan, mikä on erityisesti kesäaikaan tervetullutta. Liikenteen ja ohikulkijoiden äänet ja säätilanne luovat taatusti omat haasteensa, mutta ne kuuluvat asiaan. Jos kesä on sateinen, junassa ei ainakaan tarvitse kastua.

Teatteri oli ensimmäisten joukossa ideoimassa omaa juhlavuoden näytelmää. Teatterinjohtaja Jari Luolamaan taannoin esittämä ajatus Uudenkaupungin teollista historiaa valottavasta näytelmästä on sekin kiinnostava ja toteuttamisen arvoinen. Kaupunki on viime aikoina tullut entistä tutummaksi autonrakentajien kaupunkina, joten tällaiselle tarinalle olisi nyt erityistä tilausta. Elämää on juhlavuoden jälkeenkin, joten tämäkin idea saattaa jossain vaiheessa toteutua.

Pääministeri Juha Sipilä toi Uudenkaupungin vierailullaan äskettäin esille kaupungin vahvan kulttuuri-imagon. Teatterijuna ja vireä teatteri vahvistavat omalta osaltaan, että kaupunki on maineensa veroinen.